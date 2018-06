1/2 Archäologisches Museum. 2/2 Die Akropolis in Athen.

Wie ein Ufo legt sich das Akropolismuseum in das wüste Häusermeer der Athener City – gläsern, leicht und flach. Der mehrstöckige Quaderbau, der etwa 130 Millionen Euro gekostet hat und coole Modernität ausstrahlt, wurde 2009 eröffnet. Im lichtdurchfluteten Inneren ist die weltweit wohl schönste Ausstellung von Skulpturen und Steinhauereien der griechischen Antike zu sehen, darunter Statuen wie den formvollendeten Kritios-Knaben oder die Peploskore, ein Mädchen im Wollgewand. Exponate über Exponate, allesamt einst aus den Trümmerfeldern der Akropolis geborgen.Der gravitätische Bau ist zweifellos der Leuchtturm der griechischen Museumslandschaft. Doch neben diesem Publikumsmagneten sind auch viele weitere Museen eine Visite wert – in der Summe ergeben sie einen Streifzug durch die Kunst-, Kultur- und Politikgeschichte des Landes. Die interessantesten von ihnen finden sich in den beiden größten hellenischen Städten, in Athen und Thessaloniki. In der Hauptstadt etwa steht auch das Archäologische Nationalmuseum, wo Töpfereien, Plastiken und Bronzearbeiten eine Ahnung von der schöpferischen Vielfalt des Altertums vermitteln. Dagegen nimmt das Nationale Historische Museum, untergebracht im alten Parlamentsgebäude in der Nähe des Syntagmaplatzes, den Besucher mit auf einen Parcoursritt durch die wechselvollen politischen Epochen des Landes. Waffen, Uniformen und andere Gegenstände legen Zeugnis von Krieg und Frieden ab – angefangen bei den osmanischen Eroberungsfeldzügen gegen Ende des Mittelalters über die Unabhängigkeitsbewegung im 19. Jahrhundert bis hin zur Geburtsstunde des griechischen Staates.Etwa 300 Kilometer weiter nördlich lockt Thessaloniki mit oströmischer Kunst: Im Byzantinischen Museum sind entsprechende Mosaiken und Fresken, Grabfunde und Malereien ausgestellt. Manche der Artefakte reichen bis in die Zeit von Konstantin dem Großen zurück, dessen Wirken eng mit der hellenischen Geschichte verwoben ist. Im 4. Jahrhundert hat der machtbewusste Monarch seine Residenz bekanntlich in eine alte griechische Kolonie namens Byzanz verlegt. Wer sich infolge bedeutender Einblicke in die griechische Historie nach Leichtigkeit sehnt, wird im Staatlichen Museum für Zeitgenössische Kunst fündig, ebenfalls in Thessaloniki gelegen. Hier hängen die licht- und farbenfrohen Bilder russischer Avantgardisten wie Wassily Kandinsky, Kasimir Malewitsch oder Alexander Rodtschenko – es ist eine der international wichtigsten Ausstellungen für Kunst aus dieser Strömung. Es muss ja nicht gleich jedes Museum, das man in Griechenland betritt, mit der geistigen, kulturellen und politischen Geschichte des Landes zu tun haben.