Griechische Städte stecken voller Möglichkeiten, sie bieten archäologische Stätten und beeindruckende Museen, hervorragende Restaurants und gemütliche Tavernen, exquisite Einkaufsmöglichkeiten und einzigartige Boutiquen. Ein anspruchsvoller Urlauber will nicht an einem Tag zu allen Hauptattraktionen hetzen, sondern seine Kenntnisse der Kultur vertiefen, den Lebensstil kennenlernen und das wahre Flair der Stadt in sich aufsaugen. Dafür eignen sich die griechischen Städte besonders gut, denn selbst wenn sie nahe beieinander liegen, hat jede ihren eigenen Charakter und ist einmalig. Nur eins haben alle Städte gemeinsam: Die faszinierende Geschichte, auf deren Spuren man mit jedem Schritt wandelt. Eine weitere Besonderheit ist die Nähe der meisten Städte sowohl zu den Bergregionen als auch zur Küste, wie z.B. in Athen, Thessaloniki, Kavala, Alexandroupolis, Volos, Kalamata, Patras oder Nafpaktos. Als Besucher kann man sich in das urbane Getümmel stürzen, aber auch immer wieder den Blick aufs Meer genießen oder in die Berge steigen und die Stadt aus einem neuen Blickwinkel betrachten. So hält Athen auch außerhalb der Stadtgrenzen viele Überraschungen bereit, und die umliegenden Wälder scheinen bis heute von den Mythen und Legenden der antiken Stadt zu erzählen.

Bei einer Städtereise nach Griechenland könnte auch ein Weltkulturerbe auf dem Programm stehen - schließlich gibt es hier 17 dieser Stätten, darunter die Altstadt von Korfu, die mittelalterliche Stadt von Rhodos und natürlich die Akropolis von Athen.

Und wer die unzähligen kulturellen Möglichkeiten genügend ausgekostet hat, sollte sich einfach treiben lassen, ab und an ein Kafenio aufsuchen und den Puls der Stadt in sich aufnehmen. So merkt man schnell: Griechische Städte schlafen nie und die Gastfreundschaft der Griechen gibt einem das gute Gefühl, bei Freunden zu Besuch zu sein.