1. PLATZ: BERICHTE AUS DEM "DIGITALEN PROLETARIAT"

Die Digitalisierung bringt nicht nur neue Chancen, sondern auch alte, längst überwunden geglaubte Probleme: Von weiten Teilen der Gesellschaft bislang kaum beachtet, entsteht im Netz ein "digitales Proletariat", bestehend aus extrem schlecht bezahlten Minutenlöhnern, die Aufträge über Web-Plattformen bekommen. Gig Economy nennen die Amerikaner diese Form der Ausbeutung. Auch die Politik, die eben noch die vereinbarten Mindestlöhne pro Arbeitsstunde als Erfolg feierte, scheint das Ausmaß dieser neuen Online-Arbeitswelt nicht erkannt zu haben. Jedenfalls funktioniert dieser digitale Markt bislang völlig unreguliert. Und deshalb bringt er vor allem einer Seite beträchtliche wirtschaftliche Vorteile – den Plattformbetreibern, die diese oft nur mit ein paar Cent honorierten Minutenarbeiten vermitteln. Mitunter gehen Auftragnehmer sogar leer aus, eine Bezahlgarantie gibt es nicht.

In ihrer in der "Berliner Zeitung" erschienenen Serie "Ausgelagert ins Netz" erzählen Eva Roth und Jonas Rest anhand mehrerer lebendiger Geschichten, wie Gig Economy funktioniert – und die Minutenlöhner ausgebeutet werden. Die Autoren sprachen mit

zahlreichen Clickworkern, die ihre Auftraggeber nie sehen. Trotzdem scheint eine starke Nachfrage nach Minutenjobs zu bestehen. Allein bei einem Berliner Unternehmen sind rund 700.000 Clickworker registriert.

Frank-B. Werner, Jurymitglied des Helmut Schmidt Journalistenpreises, nennt Gig Economy "die Wiederauferstehung des Manchester-Kapitalismus im digitalen Gewand". Im Namen aller Jurymitglieder würdigte er die Arbeit von Eva Roth und Jonas Rest als "ein bestes Stück aufklärerischen Journalismus". Mit ihrer Serie "Ausgelagert ins Netz" belegten Roth und Rest den ersten Rang des Helmut Schmidt Journalistenpreises.





2. PLATZ: RENTNER UNERWÜNSCHT

Jahrelang zahlen Kunden in einen Riestervertrag. Doch wenn sie zum Beginn der Auszahlungsphase zu einem anderen Anbieter wechseln möchten, sind sie unerwünscht. Die meisten Versicherer lehnen es ab, das Ersparte in eine Rente umzuwandeln. Immer wieder erreichte die Redaktion der Zeitschrift "Finanztest" Post von verärgerten Riesterkunden, die über Probleme bei einem Wechsel berichteten.

Katharina Henrich undMartin Schulz fanden heraus:Nur zwei von 44 Versicherern nehmen Riesterkunden direkt zur Auszahlphase auf. In ihrem Beitrag "Rentner unerwünscht" belassen es die Autoren nicht nur bei Kritik. "Katharina Henrich und Martin Schulz geben Rat – ganz konkret und einfach nachvollziehbar", begründet Jurymitglied Clarissa Ahlers den zweiten Preis für Katharina Henrich und Martin Schulz.





3. PLATZ: SCHROTT NACH AFRIKA

Elektroschrott auf Weltreise: In Hamburg wird ein Fernseher entsorgt, der in Ghana wieder auftaucht. Kein Einzelfall, ein großer Teil der zwei Millionen Tonnen Elektroschrott, die sich in Deutschland pro Jahr türmen, gelangt nach Afrika. Dort werden die Geräte ausgeschlachtet. Mit Kupfer, Nickel und Palladium lässt sich Geld verdienen. Die Kehrseite: Die "Elektroschrott-Friedhöfe" gehören zu den am stärksten kontaminierten Orten der Welt. Carolyn Braun, Marcus Pfeil, Felix Rohrbeck und Christian Salewski verfolgten die Weltreise des von ihnen entsorgten Fernsehers minutiös. Hierzu hatten sie das alte Gerät mit einem GPS-Sender ausgestattet. Jurymitglied Hermann-Josef Tenhagen würdigte die spannende Reise des Fernsehers, dokumentiert im Dossier "Jagd nach dem Schrott" in der ZEIT.





DIE JURY

Der Helmut Schmidt Journalistenpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Er ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Seit 1996 wählt eine hochkarätige Jury die Gewinner aus. Dabei prüft sie, ob die Beiträge objektiv sind und den Lesern Entscheidungshilfen bieten. Sie sollen das Interesse für Wirtschafts- und Finanzthemen wecken und die Kompetenz der Verbraucher stärken.

Clarissa Ahlers: Leitende Wirtschaftsredakteurin "Hamburg Journal" im NDR Fernsehen

Dr. Arno Balzer: Herausgeber des Wirtschaftsmagazins "Bilanz"

Hans Leyendecker: Ressortleiter

"Investigative Recherche" bei der "Süddeutschen Zeitung"

Prof. Dr. Claudia Mast: Lehrstuhl für Journalistik, Univ. Hohenheim

Dr. Berthold Morschhäuser:

Chefredakteur "Bank und Markt"

Dr. Ulrich Ott: Kommunikationschef der ING-DiBa

Hermann-Josef Tenhagen: Chefredakteur "Finanztip"

Dr. Uwe Vorkötter: Chefredakteur "Horizont"

Dr. Frank-B. Werner: Chefredakteur "Euro am Sonntag"

Ulrich Wickert: Journalist und Buchautor