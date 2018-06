Deutschland braucht einen neuen Wirtschaftsjournalismus. Zu selten ist offenbar in Zeitungen, Online-Magazinen oder Sendungen das zu lesen oder zu hören, was das Medienpublikum erwartet. Das Interesse an Wirtschaftsthemen ist groß, bei Entscheidern in Unternehmen wie bei Normalbürgern. Dennoch schreiben oder senden die Medien am Publikumsinteresse vorbei.

Claudia Mast, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim und Herausgeberin des Buches "Neuorientierung im Wirtschaftsjournalismus. Redaktionelle Strategien und Publikumserwartungen", sagt: "Die Medien sollen Zusammenhänge aufzeigen und den Schleier wegziehen, der sich durch die verwirrende PR-Rhetorik der Politiker wie Mehltau auf die öffentliche Diskussion über die Schuldenkrise der Staaten gelegt hat." Das Misstrauen gegenüber Politikern und Unternehmen weckt die Hoffnung auf Erklärungen seitens der Medien.

PIONIERARBEIT MIT FORSCHUNGSPROJEKT

Dies ist ein Ergebnis einer Studie, deren erster Teil als Basisstudie im genannten Buch sowie in zahlreichen Beiträgen in Fachmedien veröffentlicht wurde. Das Forschungsprojekt "Wirtschaftskommunikation – Innovationen und Trends", das seit 2010 an der Universität Hohenheim angesiedelt ist, wird von Claudia Mast zusammen mit Ulrich Ott, Leiter der Unternehmenskommunikation ING-DiBa, geleitet.

Kritik am Wirtschaftsjournalismus ist nicht neu. Ende der 1960er Jahre bescheinigten die Kommunikationswissenschaftler Peter Glotz und Wolfgang Langenbucher in ihrem Buch "Der mißachtete Leser" der Wirtschaftsberichterstattung in Tageszeitungen, sie sei fast ausschließlich an der professionellen Geschäfts- und Finanzwelt orientiert, Verbraucherfragen kämen zu kurz. Die anschließende "Popularisierung der Wirtschaftsberichterstattung" stieß ebenfalls auf Kritik, so auch von der Kommunikationsforscherin Claudia Mast: Es herrsche ein zu unkritischer Umgang mit der Euphorie der Märkte. Zudem sei es grundsätzlich problematisch, wenn Journalisten als Ratgeber auftreten. "Es gehört nicht zu den journalistischen Kernaufgaben, Verhaltensempfehlungen auszusprechen", urteilt Mast.

ÖFFENTLICHE KOMMUNIKATION IM BLICK

Mit der aktuellen Studie will die ING-DiBa zusammen mit der Universität Hohenheim einen detaillierten Blick auf die mediale Wirtschaftsberichterstattung und die öffentliche Kommunikation über Wirtschaftsthemen werfen und damit gleich eine Forschungslücke schließen: "Bislang behandelt die Journalismusforschung nur sporadisch den Wirtschaftsjournalismus. Defizite in der Forschung liegen vor allem im Mangel an systematischen, auf einer breiten Basis erhobenen empirischen Studien und der Vernachlässigung der Publikumsperspektive", so Studienleiterin Mast.

Die Basisstudie nimmt die Perspektive der Entscheider in der Wirtschaft ebenso in den Blick wie die der Medien und der Bevölkerung. Die Methoden erstrecken sich auf Expertengespräche, repräsentative Umfragen und Inhaltsanalysen. Die Einbeziehung der Publikumsperspektive stellt den Schwerpunkt und das Alleinstellungsmerkmal der Untersuchung dar.

Auslöser für die breit angelegte Untersuchung war der Ausbruch der Finanzkrise. Die Folgen bekamen viele Menschen durch Kurzarbeit oder Verluste bei ihren Ersparnissen hautnah zu spüren. Doch vor allem hat die Krise bis heute das Vertrauen der Bundesbürger sowohl in Politiker als auch in Unternehmen zerstört. Die Frage nach der Glaubwürdigkeit verschiedener Institutionen aus Sicht der Bürger nimmt deshalb einen wichtigen Part der Basisstudie ein.

In Sachen Wirtschaft sprechen Journalisten nicht nur mit hilfesuchenden oder verunsicherten Verbrauchern, sondern vor allem mit anspruchsvollen Staatsbürgern, die mehr wissen wollen als Produktinformationen oder betriebswirtschaftliche Zahlen. Dr. Ulrich Ott, Leiter Unternehmenskommunikation ING-DiBa

GERINGES VERTRAUEN

Wie nicht anders zu erwarten, genießt das Feld der Wissenschaft recht großes Vertrauen bei der Bevölkerung: 88,9 Prozent der Befragten halten sie im Herbst 2011 für glaubwürdig. Medienvertreter gelten als nicht ganz so vertrauenswürdig. Radio- und Fernsehjournalisten halten 62,2 Prozent der Bevölkerung für glaubwürdig, bei Printjournalisten sind es nur noch 52,4 Prozent. Das ist immer noch ein gutes Ergebnis, vergleicht man es mit der Glaubwürdigkeit von Unternehmen (46,8 Prozent), der Bundesregierung (30,5 Prozent) oder Banken und Versicherungen (26,3 Prozent). Das ist ein enormer Imageverlust bei den Bundesbürgern, den diese Branche erlitten hat.

MEHR WIRTSCHAFTSBILDUNG NÖTIG

Das Interesse der Befragten an Wirtschaftsthemen ist bei den Normalbürgern nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei Entscheidern in Unternehmen. Dennoch interessieren sich im Dezember 2010 86 Prozent der Bürger mittelmäßig bis sehr stark für Wirtschaftsthemen, wie die Studie aus Stuttgart-Hohenheim ermittelt hat. Der Wunsch der Bürger nach einem verbraucherfreundlicheren Wirtschaftsjournalismus, der komplexe Zusammenhänge erklärt, mag ein Resultat sein aus mangelnden Wirtschaftskenntnissen. Andere Erhebungen, auch durch die ING-DiBa etwa 2012, haben dies ermittelt. Eine Konsequenz ist die Forderung nach Wirtschaftsunterricht in der Schule, die andere nach einer Wirtschaftsberichterstattung, die dem Medienpublikum Orientierung gibt in der vermeintlich undurchschaubaren Welt der Zahlen, Zinsen und Zusatzklauseln. Was das Publikum gern lesen oder hören würde, unterscheidet sich allerdings von dem, woran sich viele Wirtschaftsjournalisten bis lang orientieren. Interessant sind auch die unterschiedlichen Erwartungen der allgemeinen Bevölkerung und der Entscheider. Beide Gruppen wünschen sich mehrheitlich, dass zum Beispiel Journalisten regionaler Tageszeitungen Wirtschaft und Gesellschaft im Blick behalten, doch mit leicht unterschiedlichen Gewichtungen. Während die Bevölkerung diese Wirtschaftsjournalisten als "neutrale Beobachter und kritische Ermahner der Wirtschaft" sieht, wünschen Entscheider sich neben "neutralen Beobachtern" zugleich "Unterstützer" der Wirtschaft. Betrachtet man bei der Bevölkerung ausschließlich die Leser von Wirtschaftszeitschriften, ist die Berichterstattung über gesellschaftliche Verhältnisse etwas weniger wichtig.

WENIGER BWL, MEHR VWL

Die Menschen interessieren weniger Tipps für ihren Geldbeutel, sondern übergeordnete Fakten, aus denen sie selbst ihre Schlüsse ziehen können: Drei Viertel der Bürger wünschen sich Informationen, die sie befähigen, sich selbst ein Bild vom wirtschaftlichen Geschehen zu machen. "In Sachen Wirtschaft sprechen Journalisten nicht nur mit hilfesuchenden oder verunsicherten Verbrauchern, sondern vor allem mit anspruchsvollen

Staatsbürgern, die mehr wissen wollen als Produktinformationen oder betriebswirtschaftliche Zahlen", sagt Ulrich Ott, Leiter Unternehmenskommunikation bei der INGDiBa. Sein Fazit: "Vor allem Banken müssen sich mit den geänderten Rahmenbedingungen in der Verbraucherinformation und -kommunikation auseinandersetzen."

Professorin Mast bestätigt: "Der Wirtschaftsjournalismus hat sich in der Vergangenheit zu sehr auf die Binnensicht der Unternehmen und die Innenansichten von Wirtschaftsbereichen konzentriert." Notwendig sei eine "Ent-BWLisierung" der Wirtschaftspublizistik, ein vermehrtes Aufgreifen von volkswirtschaftlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen Perspektiven. Großes Interesse herrscht bei Themen wie Auswirkung der Unternehmenstätigkeit auf die Umwelt, Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Wirtschaft oder Einfluss von Unternehmen auf Politik und Gesellschaft.

WAS MEDIENNUTZER DENKEN

Der zweite, noch nicht veröffentlichte Teil der Studie "Wirtschaftskommunikation – Innovationen und Trends" (Erscheinungsdatum Herbst 2016) setzt sich aus einer Vielzahl von Bevölkerungsumfragen zu Zukunftsthemen zusammen. So veröffentlichte der Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft und Journalistik an der Universität Hohenheim in den vergangenen Jahren die detaillierten Einschätzungen der Bundesbürger zu Themen wie Preisentwicklung, Energiewende, Eurokrise oder die Gefährdung des Wohlstands. Abgefragt wurden und werden die Erwartungen, Einschätzungen und Sorgen der Bevölkerung zu den genannten Themen, aber auch die Glaubwürdigkeit einzelner Akteure. Studienleiterin Mast fasst zusammen: "Ein alarmierender Befund in unseren Umfragen ist: Die Glaubwürdigkeit der Entscheidungseliten von Politik, Wirtschaft und Medien bröckelt. Viele Bürger fühlen sich in ihren Anliegen, Sorgen und Interessen allein gelassen. Dadurch werden die gesellschaftlichen Bindungen schwächer und die Menschen versuchen, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen." Die Studie will einen Beitrag dazu leisten, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Der Wirtschaftsjournalismus und die Erwartungen der Staatsbürger, Steuerzahler oder Arbeitnehmer spielen dabei eine entscheidende Rolle.