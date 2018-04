Dieses moderne Fachwerkhaus aus Holz und Glas verzaubert bereits auf den ersten Blick – klare Linien, großzügige Glasflächen und eine imposante Dachterrasse zeichnen das äußere Erscheinungsbild des neuen HUF Musterhauses im Deutschen Fertighaus Center Mannheim, das ringsum von grünen Sträuchern, Bäumen und Pflanzen gesäumt wird.

Verantwortlich für das Meisterstück ist Alexander Huf, angehender Architekt aus der vierten Generation des Familienunternehmens, der es perfekt verstanden hat, die besten grünen Attribute aus Architektur und Technik, Ästhetik und Design zu vereinen. Die harmonische Gartenplanung stammt aus der Feder von Sarah Huf, Garten- und Landschaftsarchitektin von GartenART.

Das grüne Wohnkonzept entfaltet seine Wirkung bereits nach Öffnen der Eingangstür, denn entlang der Längsachse des Hauses kann der Blick durch den Eingangsbereich über den Essplatz hinweg in die Natur gleiten. Der überdachte Freisitz in Außenbereich bildet durch die bodentiefen Verglasungen und die große Schiebetür eine optische Verlängerung zu der eleganten Küche, die aus der firmeneigenen Möbelmanufaktur StilART stammt.

Mit viel Liebe zum Detail wurde auch die Inneneinrichtung des Musterhauses entworfen, die sich ganz dem Thema "Grün" widmet. Die Farbakzente sind so gewählt, dass sich die Farben der Natur im Haus widerspiegeln. Dabei finden die grünen Akzente nicht nur in den Sitz- und Einrichtungsgegenständen, sondern auch in der Kunst ihren Platz.

"Grün" ist auch die Technik im Haus, denn das Fachwerkhaus wurde als Forschungsprojekt in enger Zusammenarbeit mit dem Heiztechnikspezialisten Vaillant entwickelt und demonstriert die Integration effizienter und umweltschonender Technik zur Steigerung des Wohnkomforts. Im Fokus steht dabei ein neues Systemkonzept, das die Wärmeerzeugung, Kühlung und Lüftung umfasst sowie ein intelligentes Energiemanagement ermöglicht.

Der ganzheitliche Ansatz des Familienunternehmens, schlüsselfertige Häuser in höchster Qualität und aus einer Hand zu bieten, zeigt sich in diesem spektakulären HUF Haus von seiner besten Seite. Kein Wunder also, dass das Plusenergiehaus auch mit der Bestnote "Platin" der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. ausgezeichnet wurde.







