…gibt es eine Vielzahl an Sport & Action auf den Geländen der Industriedenkmäler. Etwa in der Waschkaue der Zeche Prosper II in Bottrop, hier erstreckt sich über 6000 qm das Grusellabyrinth NRW, das jeden Besucher zum Fürchten einlädt.



Das coolste Freibad im Ruhrgebiet - Werksschwimmbad auf der Kokerei Zollverein © Jochen Tack/ Stiftung Zollverein

Zwischen den stillgelegten Hochöfen des Landschaftspark Duisburg-Nord, einem ehemaligen Stahlwerk, ist mit einem Hochseilparcours in 50 Meter Höhe und einem Klettergarten ein einmaliges Kletter- und Höhenparadies entstanden. Hängt man erstmal mit dem Rücken über dem Abgrund auf über 40 Metern, dann flattert es schon mal ordentlich im Magen! Darüber hinaus kann in den Bunkergärten an Steilwänden ebenfalls geklettert werden.



Ebenfalls auf der ehemaligen Kokerei Zollverein befindet sich in den Sommermonaten ein Schwimmbad inmitten dieser imposanten Industriearchitektur. Das coolste Freibad im Ruhrgebiet kann übrigens kostenfrei besucht werden. Wer noch tiefer eintauchen möchte hat die Möglichkeit im ehemaligen Gasometer in Duisburg bis zu 13m in die Tiefe zu gehen und sich von der Unterwasserwelt, samt versunkenem Flugzeugwrack, in den Bann ziehen lassen.



1/10 Bis zu 50m hoch hinaus im Hochseilgarten im Landschaftspark Duisburg-Nord 2/10 Wer traut sich ins Grusellabyrinth NRW © Grusellabyrinth NRW 3/10 Hier kann man den Sommer geniessen - Werksschwimmbad Zeche Zollverein © Jochen Tack 4/10 Mountainbike-Fans erwarten Haldentrails der unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufe © RTG Schlutius 5/10 Auch für die Kleinen ist Spannendes dabei - hier auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein © Frank Vinken 6/10 Ein sportliches Erlebnis mit dem Mountainbike - die Halde Hoheward © Helmut Adler 7/10 Jede Menge Action für Schwindelfreie im Hochseilklettergarten Duisburg © Ruhr Tourismus 8/10 Im Landschaftspark findest Du außerdem die tiefst gelegene Hütte des Alpenvereins © RTG Hellmich 9/10 Im Ruhrgebiet kannst Du auf 700 km meist fernab der Straße radeln... © Jochen Tack 10/10 ...mal ebenerdig wie hier auf der Zeche Ewald oder sportlich auf die Halden © Jochen Tack

Radbegeisterte können auf einem 700 km Radwegenetz das industriekulturelle Erbe des Ruhrgebiets auf der Route der Industriekultur und dem radrevier.ruhr erfahren und bleiben dabei die meiste Zeit fernab des Straßenverkehrs. Ein weiteres Highlight sind die Halden-Trails. Die künstlichen Hügel, die aus der unbrauchbaren Erde und dem Gestein das bei der Kohle-förderung anfiel entstanden, wurden für ein eigens angelegtes Mountainbike-Wegenetz genutzt. So kann man von der Halde Hoheward in Herten eine 6,5 Kilometer lange Cross Country-Strecke (XC) hinunterfahren oder auf der Halde Hoppenbruch einen 4,4 Kilometer langen Enduro-Rundkurs mit Anstiegen von insgesamt 104 Höhenmetern bewältigen.

Für aktuelle Informationen rund um das Thema Industriekultur erscheint ab Ende November der wöchentliche WhatsApp-Newsletter der Industriekultur.Ruhr.





