Klettern im ausgedienten Stahlwerk und anschließend tauchen in einem ungenutzten Gasometer? Oder lieber Streetfood unterm Hochofen? Oder aber Vivaldi in einer ehemaligen Maschinenhalle? Im Ruhrgebiet findet Ihr Sport & Action, Kunst & Kultur, Events und Genuss vor einer absolut beeindruckenden Industrie-Kulisse!



Das ist Industriekultur im Ruhrgebiet - bunt, lebendig und vielfältig #KULTRUHR

Eine Route mit 1.000 Gesichtern

Kaum irgendwo auf dieser Erde ist die Dichte der industriellen Sehenswürdigkeiten höher als hier - Die "Route der Industriekultur" bildet mit 25 Highlights, 17 Aussichtspunkten und Halden, 13 ehemalige Arbeitersiedlungen und über 1000 weiteren Standorte eine spannende Industriekulturlandschaft. Das UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen, der Landschaftspark Duisburg-Nord oder die Jahrhunderthalle Bochum und viele weitere spannende Stätten laden zum actionreichen, kunstvollen oder genussreichen Entdecken ein und haben sich zu abwechslungsreichen Erlebnisstätten weiterentwickelt..

1/10 Das Gasometer in Oberhausen ist die höchste Ausstellungshalle Europas. © Thomas Machoczek 2/10 Im Sommer wie im Winter hast Du von den Halden aus einen großartigen Ausblick - Tiger & Turtle Duisburg © Jörg Romanowski 3/10 Oder vom Tetraeder in Bottrop! Aber erst gilt es hochlaufen! © RTG Hellmich 4/10 Jede Menge Kultur ist auch dabei - hier Funkin Stylez in der Jahrhunderthalle Bochum. © Eva Berten 5/10 Die Nacht der Industriekultur- ExtraSchicht auf der Henrichshütte Hattingen © Sascha Kreklau 6/10 Blick auf die Eislaufbahn auf der Kokerei Zollverein © Waltzing Meurers 7/10 Auch bei Nacht toll anzusehen - die Kokerei Hansa in Dortmund. © Ravi Sejk 8/10 Zeche Zollverein im Miniaturmodel © Jochen Schlutius 9/10 Sport und Action auf der Kokerei Hansa in Dortmund © Julius Gnoth 10/10 Sommerspa im Werksschwimmbad Kokerei Zollverein © Jochen Tack/ Stiftung Zollverein

#KULTRUHR – Kunst, Kultur und mehr

Dieser ehemalige "Kohlenpott" hat sich innerhalb der letzten Jahrzehnte von einer Industrieregion in eine beeindruckende Kulturlandschaft gewandelt – Feste der Kunst und Kultur wie die ExtraSchicht – die Nacht der Industriekultur, das Klavierfestival Ruhr oder die Ruhrtriennale, haben ihren besonderen Charme nicht zuletzt aufgrund der einmaligen Kulissen vor denen inszeniert wird und verwandeln die industriekulturellen Standorte in klangvolle, vibrierende und lebendige Kreativorte. Dazu bieten verschiedene Kreativquartiere, mal auf einem ehemaligen Zechengelände mal in einem ehemaligen Straßenbahndepot kreativen Köpfen, bunten Märkten, Theater und Kino ein besonderes Zuhause. In Dortmund im Dortmunder U trifft Kunst auf Bier, hier befindet sich ein Zentrum für Kunst und Kultur sogar in einer ehemaligen Brauerei.

Wir sind bunt statt grau!

Für Action und Erlebnis-Fans gibt es viel zu entdecken - In der Waschkaue der Zeche Prosper II in Bottrop befindet sich beispielsweise das Grusellabyrinth NRW, zwischen den stillgelegten Hochöfen des Landschaftspark Duisburg-Nord ist mit einem Hochseilparcours und einem Klettergarten ein einmaliges Kletter- und Höhenparadies entstanden. Tief hinab statt hoch hinaus lautet das Motto in dem ehemaligen Gasometer in Duisburg: Hier kann man bis zu 13 m tief tauchen und sich von der Unterwasserwelt, samt versunkenem Flugzeugwrack, in den Bann ziehen lassen. Dazu lässt es sich auf einigen Halden wunderbar mit dem Mountainbike den Hügel hinabsausen.

Wir haben für Dich die besten, spannendsten und schönsten Industriekultur-Erlebnisse zusammengestellt. Komm mit!

