Denn in Sachen Events steppt im Ruhrgebiet der "Bär". Von Festivals bis Kleinkunst, von Konzerten bis Lesungen, von Comedy bis Streetart – für alle Geschmäcker ist was dabei. Aber eines haben alle Events gemein: Eine absolut beeindruckende Kulisse!



Feuerwerk zur ExtraSchicht 2018 auf der Zeche Ewald in Herten © Christian Nielinger

Für Festivalhopper

Die ExtraSchicht – Die Nacht der Industriekultur bringt mit atemberaubenden Lichtinstallationen und einer ganz eigenen Atmosphäre die Giganten und die Kleinode der Industriekultur zum Leuchten. Bei Tanz, Schauspiel, Streetfood, Musik oder Licht- und Pyroinstallationen kommen hier die Menschen, Künstler und die (Spiel-)Orte ordentlich in Bewegung. Eine Nacht lang feiert sich die Industriekultur im Ruhrgebiet auf mehr als 40 Standorten.



Auch sonst findet Ihr das ganze Jahr über coole Festivals auf den Standorten statt, zum Beispiel das Traumzeit Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord, Ruhr in Love im Olga-Park in Oberhausen oder den historischen Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle Bochum.



1/8 Wir sind das neue sexy! 2/8 Festival RuhrInLove © RuhrInLove 3/8 Funkin Stylez in der Jahrhunderthalle Bochum © Eva Berten 4/8 Kunstvolle Performance Im Kreativquartier Lohberg in Dinslaken © Ravi Sejk 5/8 Zeche Zollern - Förderturm mit Schachthalle und Maschinenhalle © RTG Hellmich 6/8 Historischer Indoor Jahrmarkt in einer ehemaligen Gaskraftzentrale © Jahrhunderthalle Bochum 7/8 Was ein Anblick: Konzert im Landschaftspark Duisburg-Nord © Joshua Hofmann 8/8 URBANATIX in der Jahrhunderthalle Bochum © Michael Schwettmann

Für Performancefans

Die Streetart-Performer von URBANATIX überzeugen in der Jahrhunderthalle Bochum mit einem mitreißenden Mix aus BMX, Tanz und Artistik, gepaart mit groovenden Beats und progressiven Videoperformances. Ebenso flott geht es bei den Ruhr Games zu – 2019 im Landschaftspark Duisburg-Nord stattfindend, treten hier tausende Jugendliche aus aller Welt in Disziplinen des Extrem- und Breitensports an. Zusätzlich gibt es Auftritte von angesagten Musikern wie Jan Delay oder den Sportfreunden Stiller.



Für Klassikfans

Vielleicht etwas langsamer aber dafür literarischer geht es bei den internationalen Literaturfestivals Mord am Hellweg und lit.RUHR zu. Hier finden viele der Lesungen und Veranstaltungen in alten Zechengebäuden oder Maschinenhallen statt, z.B. auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes Zollverein in Essen oder in der Zeche Zollern in Dortmund.



Für die Fortbewegung

Mit der Regio-Card Welcome.Card Ruhr hat man im gewählten Gültigkeitsbereich Ost, West oder Süd, freie Fahrt im ÖPNV und zusätzlich freien oder halbierten Eintritt bei 45 Sehenswürdigkeiten und Freizeitattraktionen der Metropole Ruhr. Du willst noch mehr Event? Für aktuelle Informationen rund um das Thema Industriekultur erscheint ab Ende November der wöchentliche WhatsApp-Newsletter der Industriekultur.Ruhr.





Zurück zur Übersicht