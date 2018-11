Genieß doch mal besonders! Erlesene Restaurants, interessante Foodmarkets und Cafés auf den Standorten der Industriekultur haben einen ganz eigenen Flair.



Italienisch meets Industriekultur im Restaurant Mezzomar im Kreativquartier Fürst Leopold. © Prisma GmbH

"Melt in Pott" neu interpretiert

Auf den verschiedenen Industriekultur-Standorten haben sich die verschiedensten Restaurants angesiedelt. Etwa im ehemaligen Pferdestall der Zeche Zollern in Dortmund. Wo früher wirklich Pferde standen findest Du im gleichnamigen Restaurant westfälische Küche samt internationalen Einflüssen. Der Renner hier: Ruhrpott-Tapas.



1/9 Auch kulinarisch sind wir bunt unterwegs! 2/9 Im Duisburger Innenhafen sitzt man in Restaurants, Cafés und Cocktailbars direkt am Wasser. © RTG Hellmich 3/9 Im ehemaligen Pumpenhaus der Jahrhunderthalle Bochum trifft man auch oft Künstler. © Bochumer Veranstaltungs GmbH 4/9 Im Casino auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein gibt es europäische und aisatische Küche in edlem Design. © Jochen Tack 5/9 Das Original KRIMIDINNER: Ein Leichenschmaus par excellence © WORLD of DINNER/ André Weimar 6/9 Der Pferdestall ist Teil einer der schönsten Zechen im Ruhrgebiet, der Zeche Zollern. © LWL-Industriemuseum 7/9 Hier standen früher tatsächlich Pferde... © Isabella Thiel 8/9 Auch romantisch lässt es sich im Casino speisen. © Ralph Lueger 9/9 Blick aufs Wasser im Innenhafen in Duisburg © RTG Hellmich

Das Restaurant "Casino Zollverein" in der ehemaligen Kompressorenhalle des UNESCO-Welterbes Zollverein in Essen gilt als eine der ersten Adressen im Ruhrgebiet und bietet neben einer beeindruckenden Eventlocation auch Krimi Dinner an. Alternativ kannst Du im Café "die kokerei" mit Blick auf den Koksofen bunte und neu interpretierte Klassiker genießen. Das Hauptschalthaus im Landschaftspark Duisburg-Nord hat sich eine ambitionierte cross-over Bistroküche vor der einmaligen Kulisse des ehemaligen Stahlwerks auf die Fahnen geschrieben.

Im KreativQuartier Fürst Leopold in Dorsten finden sich gleich mehrere Restaurants. Italienischfans, Tapas-Genießer, Burger-Freunde und Vegetarier finden hier alles was das Herz begehrt, im Sommer unter hohen Bäumen im Innenhof. Und wer im Herzen noch Jung geblieben ist oder auch einfach nur so gerne Stockbrot ist, der sollte das Malakow auf der Zeche Carl besuchen. An Tischfeuern im Biergarten kann man sich hier sein eigenes süßes oder salziges Stockbrot – die Knüppelknifte - backen. Direkt am Wasser kannst Du im Innenhafen in Duisburg sitzen. Von Restaurants mit gehobener Küche über Cafés bis zum Cocktail nach dem Essen findet man hier eine breite Auswahl mitten in der Stadt.

Food Markets

Die momentan stark im Trend liegenden Food Markets passen ebenfalls super zur außergewöhnlichen Kulissen der ehemaligen Industriestandorte im Ruhrgebiet. Die Street Food Märkte von Food Lovers machen Station am Dortmunder U oder auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein. Sowohl Freunde der vegetarischen und veganen Küche, als auch Fleischfreunde werden auf ihre Kosten kommen. Lokale Bands und DJs sorgen für die musikalische Untermalung des kulinarischen Angebots. Auch im Landschaftspark Duisburg-Nord findet jährlich ein Streetfood-Market statt.



Für aktuelle Informationen rund um das Thema Industriekultur erscheint ab Ende November der wöchentliche WhatsApp-Newsletter der Industriekultur.Ruhr.







Zurück zur Übersicht