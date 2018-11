Die Industriekultur stellt für verschiedenste Inszenierungen einzigartige Bühnen und Schauplätze zur Verfügung, die durch ihre überwältigende Präsenz jede Darbietung um eine bis dahin ungeahnte Dimension bereichern.



Kultur meets Industriekultur bei dem Kulturfestival Ruhrtriennale © Wonge Bergmann

Ausstellungen sind langweilig? Nix da!

Zahlreiche Ateliers, Galerien und Kunstvereine haben sich in den ausgedienten Industrieanlagen angesiedelt. So beherbergt das Dortmunder U, ein ehemaliges Brauereigebäude, heute zum Beispiel den Hartware Medienkunstverein oder das Museum Ostwall, in dem noch bis Februar 2019 die Ausstellung "Pink Floyd: Their Mortal Remains" zu sehen ist. Ein absoluter Kracher! Das Internationalen Lichtkunstzentrum Unna hingegen ist das weltweit einzige Museum, das sich ausschließlich der Lichtkunst widmet und präsentiert ab dem 24. November 2018 den spanischen Künstler Bernardi Roig mit der Ausstellung "Excess".



Außerdem findest Du mit dem Gasometer in Oberhausen die höchste Ausstellungshalle Europas im Ruhrgebiet. Momentan mit der spektakulären Ausstellung "Der Berg ruft" und einem gigantischen, über Kopf hängenden und mit verschiedenen Szenarien (etwa dem Tages-Nacht-Rhythmus) beleuchteten Matterhorn.



1/10 Ein buntes Programm für alle gibt es beimTraumzeitfestival im Landschaftspark Duisburg-Nord © meertasa.de Original 2/10 Gasometer Oberhausen - die höchste Ausstellungshalle mit riesigen Ausstellungen © Thomas Wolf/ Claude-Olivier Marti 3/10 Etwa einer rieisgen Matterhorn-Skulptur auf dem Kopf © Thomas Wolf 4/10 Zentrum für Kunst und Kultur in Dortmund in einer ehemaligen Brauerei, das Dortmunder U © Hannes Woidich 5/10 Das Klavierfestival Ruhr in der Jahrhunderthalle Bochum eine ehemalige Gaskraftzentrale mit Musik © Sascha Kreklau 6/10 Ausstellungen wo früher gearbeitet wurde - die Kaue im Kreativquartier Fürst Leopold Dorsten © Prisma GmbH 7/10 Die Pink Floyd Ausstellung im Dortmunder U ist ein echter Kracher © Pink Floyd Music Ltd 8/10 Hier steht das Licht im Mittelpunkt - Im Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna © Frank Vinken 9/10 Auch am Tag ein spannender Ort - die Kokerei auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein © Joachim Schumacher 10/10 Lang Lang und Vivaldi in Industriekulisse beim Klavierfestival Ruhr © Peter Wieler

Hier treffen kreative Köpfe aufeinander

Etwa im Depot in Dortmund. Im früheren Straßenbahndepot haben heute die verschiedensten Künstler ihre Ateliers, finden Kreativmärkte und Ausstellungen, Veranstaltungen und Kino statt. Im KreativQuartier Fürst Leopold in Dorsten haben ebenfalls die unterschiedlichsten Kreativen ein Zuhause gefunden. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen, zum Beispiel zur ExtraSchicht – der Nacht der Industriekultur. Komm doch mal vorbei und entdecke das Kreativpotential im Ruhrgebiet!



Hochkultur, Musik und Co. sind auch dabei

Das Klavierfestival Ruhr, bei dem jedes Jahr die einflussreichsten Virtuosen der Welt zusammenkommen oder die Ruhrtriennale, die von klassischen Opern bis zu Filminstallationen verschiedenste Formen der Hochkultur präsentiert, sind hier nur einige Beispiele. Auch musikalisch wird die Industriekultur in Szene gesetzt, wenn z.B. beim Traumzeit-Festival am Hochofen in Duisburg Welt- und Popmusik präsentiert wird oder die Ritournelle, die angesagtesten DJ-Sounds an der Jahrhunderthalle in Bochum oder der Kokerei in Essen in die Metropole Ruhr bringt.





Zurück zur Übersicht