Die winterliche Metropole Ruhr lädt ein zu besonderen Weihnachtsmärkten, einzigartigen Schlittschuhbahnen und Action vor einzigartigen Kulissen der Industriekultur.

Blick auf die Eislaufbahn auf der Kokerei Zollverein © Waltzing Meurers

Fun on Ice

Auf dem UNESCO-Weltkulturerbe Zollverein in Essen wird im Dezember 2018 erneut eine Eislaufbahn vor einmaliger Kulisse eröffnet. Auf der 1.800 Quadratmeter großen Eisfläche fahren Schlittschuh-Fans zwischen hohen Kaminen, langen Rohren und beeindruckenden Koksöfen.



Ebenso bietet die Jahrhunderthalle Bochum mit dem EisSalon Ruhr eine 90 Meter lange und 17 Meter breite Indoor-Eisbahn. Ab Dezember 2018 verwandelt sich die ehemalige Gaskraftzentrale in einen Palast aus Eis. Besonders zu empfehlen ist nicht nur der heiße Glühwein neben den Bahnen, sondern auch die Eisdiscos!

1/8 Von der begehbaren Grubenlampe hat man einen großartigen Ausblick © Sarah Bauer 2/8 Eislaufspaß in der Jahrhunderthalle Bochum © Jahrhunderthalle Bochum 3/8 Weihnachtsmärkte in Industriekulisse sind etwas Besonderes - Zeche Zollern © Bande für Gestaltung 4/8 Früher mal ein Aufzug für Schiffe, das Schiffshebewerk Henrichenburg © Sascha Lamozik 5/8 Die coolste Eislaufkulisse auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein © Waltzing Meurers 6/8 Haldenwinterwandern mit Achterbahnfeeling - Tiger & Turtle in Duisburg © Achim Meurer 7/8 Eissalon Ruhr mit Eisdisco und Chillecke © Bochumer Veranstaltungs GmbH 8/8 Toll beleuchtet bei Nacht - das UNESCO-Welterbe Zollverein © Jochen Schlutius

Weihnachts- und Wintermärkte vor Industriekulissen

Du magst es in der Vorweihnachtszeit ganz gemütlich? Dann ist der romantische Kunsthandwerkermarkt im LWL-Freilichtmuseum Hagen genau Deins! Vom 28.-30.11. findet er zwischen stimmungsvoll illuminierten Fachwerkhäusern statt, weihnachtliche Musik macht die Stimmung vollkommen.



Ein absolutes Weihnachts-Highlight am ersten Dezemberwochenende ist der Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord. In der beeindruckenden Gebläsehalle und draußen im beleuchteten Hüttenwerk präsentieren über hundert Künstler ihr kreatives Schaffen, während ein weihnachtliches Rahmenprogramm für noch mehr Stimmung sorgt. Einzigartig wird eine Urlaubswelt aus Eis sein. Dazu werden sieben internationale Künstler mehr als 40 Tonnen Eis bearbeiten und bis zu zwei Meter große, festlich illuminierte Skulpturen schaffen. Im LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg geht es parallel dazu ebenfalls weihnachtlich zu. Im eindrucksvollen Ambiente der Industriekulisse kann man hier in aller Ruhe schlendern und schlemmen. Am 3. Adventswochenende findet auf der Zeche Ewald in Herten der Weihnachtsmann "Artvent" statt. Nach der ein oder anderen Weihnachtsköstlichkeit kannst Du danach die 150 Meter hohe Halde Hoheward raufklettern – danach sind die zusätzlichen Kalorien garantiert weg.



Winterwandern mit Ruhrgebietsblick.

Das Ruhrgebiet und seine "Berge", die Halden, bieten einen ganz eigenen Charme für winterliche Spaziergänge. In zahlreichen Städten finden sich die Halden, Berge die aus Abraum des Bergbaus entstanden und heute renaturiert und teilweise mit begehbaren Kunstwerken versehen sind. In Bottrop findet ihr mit dem Tetraeder eine begehbare Aussichtsplattform mit drei Plattformen, in Duisburg steht auf der Halde Heinrich-Hildebrand-Höhe mit Tiger & Turtle eine Achterbahn für Fußgänger (na gut, der Looping bleibt leider außen vor) und auf der Halde Rungenberg steht ein hoher Aussichtsturm in Form einer Grubenlampe. Und oftmals kann man von einer Halde aus, das Highlight einer anderen sehen.



Unser Tipp: Mit der Regio-Card Welcome.Card Ruhr hat man im gewählten Gültigkeitsbereich Ost, West oder Süd, freie Fahrt im ÖPNV und zusätzlich freien oder halbierten Eintritt bei 45 Sehenswürdigkeiten und Freizeitattraktionen der Metropole Ruhr. Für noch mehr aktuelle Informationen rund um das Thema Industriekultur erscheint ab Ende November der wöchentliche WhatsApp-Newsletter der Industriekultur.Ruhr.







