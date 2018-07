Vielmehr wünschen sich die Bundesbürger ein praktisches und helles Einfamilienhaus mit genügend Platz, einer Einbauküche und geringem Energieverbrauch. "Die Wohnträume sind bodenständig", sagt Michiel Goris, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. Für die repräsentative Wohntraumstudie hat das Unternehmen mehr als 2.000 Menschen in Deutschland befragt.

Viel Platz

Im Durchschnitt hat das Traumhaus der Deutschen eine Wohnfläche von 134,2 Quadratmetern. Wie ein Blick in die Statistik zeigt, kommt der Traum vom Raum nicht von ungefähr: Laut Erhebung verfügenMieter im Durchschnitt nur über 72,8 Quadratmeter Wohnraum. Eigentümern stehen demgegenüber 129,7 Quadratmeter zur Verfügung. Mieter bewohnen im Mittel 3 Zimmer, Eigentümer hingegen 5,4.

Ruhige Lage

Bei der Lage teilen sich die Meinungen der Träumer: Für 20 Prozent steht das Traumhaus in einer ruhigen Wohnsiedlung am Stadtrand, für weitere 20 Prozent an einem See und für 19 Prozent am Meer. Urbanität spielt bei den Wohnträumen keine große Rolle. Nur acht Prozent malen sich ihr Leben in einer modernen Stadtwohnung aus und lediglich drei Prozent wünschen sich, dass die eigenen vier Wände in einem Szeneviertel stehen. Ins Villenviertel will nur ein Prozent.



Gäste-WC statt Sauna

Passend zur Wohngegend schwärmen die meisten Befragten von einem Einfamilienhaus, das mit 32 Prozent auch die Hitliste der Wohnformen anführt. Eine Doppelhaushälfte oder eine Altbauwohnung ist nur für je drei Prozent das Maß aller Dinge. Das wichtigste Ausstattungsmerkmal im Traumhaus ist für 81 Prozent die moderne Einbauküche, gefolgt von Garten und Gäste-WC (jeweils 77 Prozent). Ebenfalls weit oben auf der Wunschliste stehen eine energiesparende Isolierung (74 Prozent), eine Garage (73 Prozent), Balkon, Loggia oder Terrasse (69 Prozent) sowie Fußbodenheizung (58 Prozent), Kamin (58 Prozent) und Solaranlage (53 Prozent). Nur eine Minderheit träumt von Sauna, Pool und Marmorbad. "Insgesamt überwiegen beim Traumhaus immaterielle Aspekte wie der Wunsch nach Behaglichkeit und Wohngefühl", sagt Goris. 62 Prozent beschreiben ihr Traumhaus dementsprechend als praktisch, 61 Prozent als hell, 45 Prozent als ordentlich oder bodenständig und 41 Prozent als solide. Extravagant wünschen es sich bloß elf Prozent, luxuriös nur neun.

Die von Interhyp in Auftrag gegebene Wohntraumstudie ist eine repräsentative Befragung von mehr als 2.000 Bundesbürgern und 50 Architekten. Die Broschüre zur Studie können Sie gerne unter presse@interhyp.de anfordern oder die grafisch zusammengefassten Ergebnisse online einsehen und downloaden.