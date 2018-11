Für manche Begriffe sollte es keinen Superlativ geben. Doch angesichts dessen, was sich tagtäglich im westafrikanischen Benin abspielt, scheint sogar das Wort Armut unzureichend.



Ein kleines Mädchen verliert den Kampf gegen eine eigentlich leicht zu behandelnde Viruserkrankung, weil notwendige Medikamente nicht zur Verfügung stehen; ein Waisenjunge muss sich und seine drei Geschwister mit harter Arbeit auf dem Markt über Wasser halten, anstatt die Schule zu besuchen – das Land am Golf von Guinea zählt heute zu den ärmsten der gesamten Welt. Rund 50 Prozent der Beniner fristen ein Dasein in bitterem Elend, jedes zehnte Kind erreicht hier nicht einmal das fünfte Lebensjahr. Auch die Analphabetenquote bewegt sich mit 50 Prozent auf erschreckend hohem Niveau. Doch wer nicht lesen oder schreiben kann, hat so gut wie keine Aussichten, diesem Teufelskreis überhaupt zu entfliehen.

Vielfältige Hilfe auf allen Ebenen

Wo setzt man an, um den notleidenden Menschen in einem Land wie Benin die Chance auf eine hoffnungsvollere Zukunft zu geben? Einmal mehr liegt der Schlüssel in der gezielten Stärkung der gesellschaftlichen Substanz: nämlich Kindern, jungen Menschen und Familien. Sie zu befähigen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen, ist der Anspruch von SOS-Kinderdorf in Benin. Bereits 1987 eröffnete in Abomey-Calavi das erste lokale SOS-Kinderdorf, über die Jahre folgten zwei weitere Einrichtungen, die Waisen und Kindern ohne Obhut ein sicheres Zuhause bieten. Das Engagement der Organisation geht jedoch noch weit über das klassische Kinderdorf hinaus: So unterstützen die SOS-Mitarbeiter schwerpunktmäßig auch bedürftige Familien direkt in den Gemeinden. Im Rahmen der Programme zur Familienstärkung finden Menschen Bildungsangebote, medizinische Versorgung, Erziehungsberatung und viele andere wichtige Angebote.

Auch der heute 12-jährige N’dah nimmt gemeinsam mit seinen Brüdern und Schwestern an einem solchen Programm teil. Zuvor waren die Geschwister nach dem Tod beider Elternteile komplett auf sich alleine gestellt, oft fehlte das Geld für essenzielle Dinge wie Lebensmittel oder Miete. Heute hat N’dah dieses traurige Kapitel seines jungen Lebens hinter sich gelassen: Dank der Betreuung von SOS-Kinderdorf kann er nun regelmäßig eine Schule besuchen – und nachmittags beim Fußballspielen einfach nur Kind sein.

Stehen Sie Kindern wie N'dah und seinen Geschwistern zur Seite – und unterstützen Sie uns beim Erhalt und Ausbau unserer Hilfsangebote in Benin.





