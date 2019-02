Wo immer Ungerechtigkeit und Ungleichheit herrschen, gibt es zwei Alternativen: wegsehen und verdrängen – oder hinsehen und handeln. Wir haben uns für die zweite Alternative entschieden. Weltweit kümmert sich SOS-Kinderdorf Deutschland um Menschen in Not. Wir helfen Kindern und Familien in schwierigen Situationen, geben ihnen sicheren Halt und schenken neue Zukunftsperspektiven. Sie können diese Arbeit fördern – unterstützen Sie unsere vielfältigen Projekte im In- und Ausland!