Von Berlin bis München, von Frankfurt bis Hamburg: Die deutschen Metropolen befinden sich im scheinbaren Daueraufschwung, ganze Regionen steuern auf Vollbeschäftigung zu. So weit, so eindimensional.



Denn gerade in den Ballungszentren offenbaren sich die düsteren Seiten des Wirtschaftsbooms: Explodierende Mieten, steigende Lebenshaltungskosten und ein wachsender Niedriglohnsektor schlagen dort mit voller Wucht zu.

Die Leidtragenden sind vor allem Alleinerziehende, Geringqualifizierte und Familien mit mehr als zwei Kindern. Viele von ihnen sehen sich plötzlich an der Schwelle zur Armut – oder haben sie bereits überschritten. Im Alltag der Betroffenen heißt das dann in der Regel: kaum Geld für neue Kleidung, Freizeitaktivitäten bilden die absolute Ausnahme und selbst für gesunde Ernährung reicht das schmale Budget meist nicht. Über die oftmals psychisch belastende gesellschaftliche Stigmatisierung hinaus bleibt diesen Menschen die gleichberechtigte Teilhabe an Bildung verwehrt. So beginnen in deutschen Großstädten nur etwa 20 Prozent aller Nicht-Akademiker Kinder ein Studium.

Präsenz zeigen, nachhaltig fördern

Die Fakten sind alarmierend – aber, und das ist die gute Nachricht, nicht unumkehrbar. Wer die Kinderarmut in Deutschland eindämmen möchte, muss dorthin gehen, wo die Probleme ihren Ursprung haben. Genau diesem Ansatz folgt SOS-Kinderdorf: 2005 eröffnete die Organisation das erste städtische Kinderdorf in Berlin-Moabit, zahlreiche weitere befinden sich bereits im Bau oder der Planungsphase. Ergänzt wird die lokale Präsenz um niederschwellige Angebote, an denen Kinder teilnehmen können, die noch zuhause leben: Sie erhalten eine warme Mittagsmahlzeit, können im Förderunterricht Defizite aufholen oder kommen mit ihren Eltern zur Erziehungsberatung.

Wie wirkungsvoll dieser Ansatz ist, verdeutlicht unter anderem die Geschichte des zehnjährigen Tobias: Er wurde von seiner heillos überforderten, suchtkranken Mutter bereits mit 13 Monaten in ein städtisches SOS-Kinderdorf gebracht. Die Fürsorge und das stabile, verlässliche Umfeld ließen aus dem apathischen Kleinkind einen aufgeweckten Jungen werden, der inzwischen auch in der Schule gute Leistungen zeigt.



