Durch seine Eheschließung mit Johanna van Polanen aus Breda im Jahr 1403 legt der Deutsche Engelbrecht I. von Nassau-Dillenburg den Grundstein für das Haus Oranien-Nassau in den Niederlanden. Mit ihrem großen Hofstaat und ihrem Interesse für Kultur, Kunst, Design und Mode sorgen die Nassaus im 15. und 16. Jahrhundert für eine blühende Wirtschaft. Insbesondere Graf Heinrich III. von Nassau hatte eine große Bedeutung für Breda. Die goldenen Zeiten dauern bis zum Aufstand an. Als der Sohn Heinrichs III., Renatus (René) von Châlon, das Fürstentum Oranien in Frankreich erbt, wird dieser der erste Fürst von Oranien-Nassau. Als Prinz von Oranien steht er im Prinzip mit den anderen Königen in Europa auf einer Stufe. Sein Cousin und Erbe wurde der berühmteste Spross der Bredaer Oranien-Nassaus: Wilhelm von Oranien. Durch seine Differenzen mit König Phillip II. nach dem Bildersturm musste Wilhelm Breda verlassen. Das Band der Stadt Breda mit dem Königshaus ist jedoch stets erhalten geblieben.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts heiratet Engelbrecht I. von Nassau-Dillenburg die angesehene Johanna van Polanen aus Breda. Dadurch kommen die Fürsten von Nassau nach Breda und in die Niederlande. Johanna van Polanen lässt ein Kloster und eine Kapelle an der Stelle erbauen, wo sich heute der Begijnhof und die Waalse Kerk befinden. Sie ebnete damit den Weg für die spätere Beginen-Gemeinschaft, die im 13. Jahrhundert in Breda am heutigen Begijnhof entstand. Nach wie vor steht der Begijnhof deshalb unter dem besonderen Schutz des königlichen Hauses.





Etwa hundert Jahre später sorgt Graf Heinrich III. von Nassau, Herr von Breda für das goldene Zeitalter der Stadt. Dank seiner führenden Position am burgondischen Hof bereist Heinrich ganz Europa. So auch Italien und Spanien, wo er sich mit der Kunst und der Kultur der Renaissance vertraut macht. Breda erhält zu jener Zeit seine ersten königlichen Charakterzüge. Er lässt sein Schloss zu einem Palast mit einem beeindruckenden Garten umbauen, der heute als Valkenbergpark bekannt ist. Auch die Grote Kerk wird im neuesten Stil modernisiert. Er beauftragt einem Lehrling des italienischen Renaissance-Künstlers Raffael mit der Gestaltung, und macht so die Niederlande umfassend mit der Renaissance vertraut. Er hat auch ganz moderne Ansichten über die Forstwirtschaft. Südlich von Breda lässt er den Mastbos als Jagdgebiet für sich und seine Gäste anlegen.

Der opulente Hofstaat der Herren von Breda ist in den charakteristischen Hofhäusern in der Stadt untergebracht. In einem dieser Stadtpaläste befindet sich derzeit Hotel Nassau Breda.

Der Sohn Heinrichs III., Renatus (René) von Châlon, erbt das Fürstentum Oranien in Frankreich, und wird damit der erste Fürst von Oranien-Nassau. Bis zum heutigen Tag spielt Orange als Landesfarbe für die Niederlande eine bedeutende Rolle. Auch der Waffenspruch der Niederlande – Je Maintiendrai (franz.: "ich werde standhalten") - entstand zu jener Zeit. Es war der Waffenspruch seiner Mutter.

Renatus von Châlon stirbt jung und bestimmt seinen Cousin Wilhelm testamentarisch zu seinem Nachfolger. Als Wilhelm von Oranien entwickelt sich dieser berühmteste Spross des Hauses Nassau aus Breda zum ‚Vater des Vaterlandes‘. 1552 erhält er auch noch den Titel Baron von Breda, den auch der heutige König noch führt. Die Region um Breda gilt nach wie vor als Baronie von Breda.

1564 entstehen Unstimmigkeiten zwischen Wilhelm von Oranien und dem damals herrschenden Phillip II. Einige Jahre später flieht Wilhelm aus Breda. Zum Zeitpunkt seines Todes ist Breda nach wie vor besetzt, weshalb er als erster Fürst des Hauses Oranien-Nassau nicht in der Grote Kerk von Breda bestattet wurde.

Justinus von Nassau, der einzige uneheliche Sohn Wilhelms von Oranien, spielt während des Aufstands eine wichtige Rolle. Nach der Eroberung Bredas durch die Spanier im Jahr 1625 überhändigt er dem spanischen General Spinola die Schlüssel der Stadt. Dieser Moment wurde vom Maler Velázquez verewigt. Die Übergabe von Breda (Las Lanzas) ist im Prado in Madrid zu bewundern, aber in Breda hängen Kopien des Gemäldes im Rathaus und im Stedelijk Museum Breda.





