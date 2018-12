Keine halbe Stunde von Den Haag entfernt liegt Delft, die Stadt Wilhelm von Oraniens und die Stadt, in der Holland, wie wir es heute kennen, entstand. Wilhelm I., Fürst von Oranien, Vater des Vaterlandes, muss aus Breda fliehen und bezieht 1572 den damaligen Prinsenhof in Delft. Von Delft aus leitet er mit Erfolg den Aufstand gegen die Spanier. Nachdem die Spanier besiegt waren, sorgt er für die Gründung der Niederlande als parlamentarischer Einheitsstaat mit Religionsfreiheit und freier Meinungsäußerung als wichtige Prinzipien. Die Religionsfreiheit fiel bei den Katholiken im Süden nicht auf fruchtbaren Boden, was der Auslöser für den Mordanschlag auf Wilhelm im Jahr 1584 durch Balthasar Gerards war. Da Breda damals noch von den Spaniern besetzt war, wurde er in der Neuen Kirche (Nieuwe Kerk) in Delft beigesetzt. Seither finden viele Familienmitglieder des königlichen Hauses hier ihre letzte Ruhestätte.

Wilhelm I. von Oranien gilt als der erste inoffizielle ‚König‘ der Niederlande. Sein vollständiger Name lautet Wilhelm von Nassau-Dillenburg, Fürst von Oranien, ein Name, den er von seinem Vetter in Breda, René von Châlon geerbt hatte. Dieser Vetter wurde der erste Fürst von Oranien, nachdem er das Fürstentum Orange in Frankreich erbte.

Zunächst ist Wilhelm als Mitglied des Rates einer der engsten Vertrauten des damals herrschenden Karl V. Er gerät jedoch 1564 mit dem Sohn von Karl V., Phillip II. in Streit. Deshalb muss Wilhelm aus Breda fliehen. Ab 1572 residiert er im heutigen Prinsenhof in Delft, wo es während des Aufstands relativ ruhig und sicher ist. Heutzutage ist hier das Museum Prinsenhof Delft untergebracht.





Der Prinsenhof ist in Händen der Gemeinde und wird Wilhelm von Oranien als Wohnsitz zur Verfügung gestellt. Nach dem Bildersturm im Jahr 1566 führt Wilhelm den Aufstand gegen die Spanier an. Es ist eine schwere Zeit. Im Gegensatz zu dem Luxus, den er in Breda gewohnt war, mit großem Hofstaat und vielen Vergnügungen, ist sein Leben in Delft schlicht, nüchtern und angespannt. Aber seine Mission gelingt, und er kann die Spanier besiegen. 1579 wird die ‚Utrechter Union‘ vereinbart und von Wilhelm I. unterzeichnet. Das ist der Moment, in dem die heutigen Niederlande gegründet wurden. Im Prinsenhof schrieb er die Apologie (Verteidigungsschrift), in der er die Bedeutung der Religionsfreiheit betont und Argumente für die Unabhängigkeit aufzählt. Diese Verteidigungsschrift ist die Grundlage für die ‚Acte van Verlatinghe‘, mit der eine Reihe von Provinzen 1581 ihre Unabhängigkeit von Phillip II. und damit von Spanien erklären. Sie gilt als Unabhängigkeitserklärung der Niederlande.

1580 setzt Phillip II. ein Kopfgeld auf Wilhelm von Oranien aus, da die Katholiken die Religionsfreiheit nicht akzeptieren wollen. Balthasar Gerards fasst daraufhin den Plan, ihn zu ermorden. Dieser Plan wird am 10. Juli 1584 in die Tat umgesetzt, als Wilhelm die Treppe herunterkommt und niedergeschossen wird. Die Einschläge der Kugeln in der Wand sind heute noch zu sehen. Zum Zeitpunkt seines Todes ist Breda nach wie vor besetzt, weshalb er der erste Fürst des Hauses von Oranien ist, der in der Neuen Kirche in Delft beigesetzt wird. Aufgrund seiner Bedeutung für die Niederlande erhält er ein großes Grabmal in dieser Kirche. Seither finden viele Familienmitglieder des königlichen Hauses hier ihre letzte Ruhestätte. Der königliche Grabkeller kann nicht besichtigt werden, es ist jedoch ein Modell in der Kirche ausgestellt.





