Schloss »Huis ten Bosch« Den Haag

Den Haag ist seit mehr als vier Jahrhunderten Residenzstadt der Niederlande. Die Innenstadt von Den Haag versprüht die royale Allüre einer Königsstadt mit vielen historischen Monumenten, Palästen und Königswegen. Es begann im 16. Jahrhundert mit der Niederlassung von Prinz Maurits, einer der Söhne Wilhelms von Oranien, im Binnenhof von Den Haag. In den folgenden Jahrhunderten wurden verschiedene Wohn- und Arbeitspaläste errichtet, darunter das Schloss Huis ten Bosch und der Palast Noordeinde. Bisher wohnte das Königspaar mit seinen Töchtern Amalia, Alexia und Ariane in der Villa Eikenhorst auf dem Landgut De Horsten in Wassenaar, womit Sie die langjährige Tradition unterbrachen. Mit dem Umzug zu Beginn diesen Jahres ist Den Haag nun wieder vollständige Residenzstadt.

Paleis Noordeinde am Abend, Den Haag



Die reiche Geschichte des Hauses Oranje-Nassau hat neben Den Haag auch an verschiedenen anderen Orten Spuren hinterlassen. Hier www.holland.com/koninklijknederland finden Sie überraschende Geschichten hinter bekannten und weniger bekannten Orten in Apeldoorn, Breda, Delft, Den Haag und Leeuwarden und über die historischen Persönlichkeiten, die damit zu tun haben. Fünf Städte erzählen zusammen eine Geschichte: Königliches Holland - Das Haus Oranje-Nassau.







