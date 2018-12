Den Haag und das Haus Oranien-Nassau sind unlösbar mit einander verbunden. Seit über vier Jahrhunderten leben die Mitglieder der königlichen Familie nahezu ohne Unterbrechung in Den Haag, zunächst als Statthalter, später als Könige und Königinnen. In dieser Periode haben sie der Stadt und ihrer Umgebung ihren Stempel aufgedrückt.

Das enge Band mit Den Haag geht zurück auf das Jahr 1585, als sich Prinz Moritz, einer der Söhne Wilhelms I. von Oranien auf dem Binnenhof niederlässt. Den Haag entwickelt sich in den darauf folgenden Jahrhunderten zur Hofstadt Hollands. Es entstehen verschiedene Wohn- und Arbeitspaläste, von denen einige nach wie vor genutzt werden. Bedeutende königliche Traditionen werden noch immer in Ehren gehalten und bieten die besondere Gelegenheit, um das Leben am Hof zu bestaunen. Die wichtigsten Beispiele sind der Prinsjesdag und die Zeremonie bei der Überreichung der Beglaubigungsschreiben für neue Botschafter.

Einer der Söhne Wilhelms I., Prinz Moritz, wird im Jahr 1585 Statthalter von Holland und Seeland und wählt den Binnenhof in Den Haag als Residenz. Er bezieht das Stadhouderlijk Kwartier (Wohnflügel der Statthalter) und lässt den nach ihm benannten Mauritstoren erbauen. Er ist das erste Mitglied des Hauses von Oranien-Nassau, der sich hier niederlässt. Er erweitert die Hofhaltung und richtet große Feste aus. Sein Nachfolger, Statthalter Friedrich-Heinrich lässt ebenfalls verschiedene Paläste erbauen.

Auch in den darauf folgenden Jahrhunderten bleibt die Hofstadt der Ort, an dem Könige und Königinnen wohnen und arbeiten. Der 1640 erbaute Palast Noordeinde ist der Wohnsitz für die Witwe von Wilhem I. von Oranien und ihren Kindern. 1814 wird dieser Palast vollständig renoviert und für König Wilhelm I. erweitert. Seit 1984 ist dies der Arbeitsplatz des Staatsoberhaupts. Ist der König anwesend, wird die königliche Standarte gehisst. Im Sommer sind sowohl der Palast als auch die königlichen Stallungen einige Tage für Besucher geöffnet. Der daran anschließende Palastgarten ist das ganze Jahr über öffentlich zugänglich.





Im Haagse Bos wird im 17. Jahrhundert das Huis ten Bosch als Sommerresidenz für den Statthalter Prinz Friedrich-Heinrich und seine Frau, Prinzessin Amalia erbaut. Der große Oranjezaal mit barocken Gemälden ist über Google Street View sogar in 3D zu bewundern. Der Palast wird derzeit renoviert, und anschließend werden der derzeitige König und seine Familie dort einziehen. Der der ehemalige Winterpalast an der Lange Voorhout ist derzeit öffentlich zugänglich, da er mittlerweile das Museum Escher im Palast beherbergt. Bis 1934 wohnte dort Königin-Mutter Emma.

Das Leben am Hof ist ab dem 19. Jahrhundert nicht mehr so ausschweifend wie zuvor. Die Mitglieder des Hauses Oranien-Nassau ließen sich zwar bis weit ins 20. Jahrhundert bei diversen Gelegenheiten durch die Stadt fahren, und lange Zeit zeigten sie sich auch auf dem Fest in Den Haag: der Meikermis (Mai-Kirmes). Heutzutage gibt es weniger zeremonielle Anlässe, aber durch einige königliche Traditionen zeichnet sich Den Haag nach wie vor als Hofstadt aus. Am dritten Dienstag des Monats September steht die ganze Innenstadt im Zeichen des Prinsjesdag. An diesem Tag fahren König und Königin in der Goldenen Kutsche durch Den Haag und anschließend findet die traditionelle Balkonszene statt.

Verschiedene Mitglieder des Hauses Oranien-Nassau werden in der Stadt mit einem Denkmal oder einem Standbild in einer Straße oder auf einem Platz geehrt. Eine königliche Spazierroute führt an königlichen Palästen, Denkmälern und Gärten in der Innenstadt von Den Haag entlang. Die jeweiligen Sehenswürdigkeiten sind an goldenen Platten im Boden mit Informationen in niederländischer und englischer Sprache zu erkennen.





