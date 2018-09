1/4 Die Weihnachtsfähre auf dem Rhein 2/4 Der Weihnachtsmarkt am Münsterplatz 3/4 Der Weihnachtsmarkt am Barfüsserplatz 4/4 Basel und die Mittlere Brücke in weihnachtlicher Stimmung © Schweiz Tourismus

Das Herzstück der Basler Weihnacht ist der Weihnachtsmarkt, der sich vom Bafüsserplatz bis hin zum Münsterplatz erstreckt und gut 180 Stände zählt. In den rustikalen Holzchalets preisen die Händler ihre vielfältigen und vorwiegend regionalen Waren und kulinarischen Köstlichkeiten an. Wer noch nach Geschenkideen sucht, ist hier genau richtig. Aber auch für Gaumenfreuden ist gesorgt, sei es mit einer Tasse Gewürzwein, mit Waffeln, Basler Läckerli oder einem feinen Schweizer Raclette.

Höhepunkte während der Basler Weihnachtszeit

Im Innenhof des Rathauses nimmt das öffentliche Wunschbuch alle möglichen Wünsche der Bevölkerung und der Gäste aus aller Welt auf – Gross und Klein hält hier für einen denkwürdigen Moment inne. Das Weihnachtshaus von Johann Wanner hingegen aktiviert die Sinne und lädt zum Shoppingvergnügen der besonderen Art: Hier gibt es handgefertigten Christbaumschmuck in märchenhafter Atmosphäre, mitten in der Basler Altstadt am Spalenberg.

Aber nicht nur im sogenannten Grossbasel, wo sich der traditionelle Weihnachtmarkt befindet, gibt es eine Menge zu entdecken, auch im Kleinbasel auf der anderen Seite des Rheins gibt es weihnachtliche Orte zum Verweilen. Tun Sie es den Baslern gleich und überqueren Sie mit der wunderschön beleuchteten "Weihnachtsfähre" den Rhein – diese romantische Überfahrt ist definitiv ein unvergessliches Erlebnis. Und in der bunten "Adväntsgass" auf der anderen Seite geht die Stimmung weiter.

Weitere Veranstaltungen bereichern das weihnachtliche Angebot der Stadt Basel. Diverse Basler Museen präsentieren Sonderausstellungen, die Kirchen bieten festliche Konzerte und im Theater Basel öffnet sich jeden Tag ein neues Türchen des literarisch-musikalischen Adventskalenders. Zudem wird die Weihnachtsshow "Christmas Tattoo" das Publikum in der St.Jakobshalle wunderbar auf Weihnachten einstimmen.

Lassen Sie sich von der Basler Weihnachtsstimmung anstecken!

Infobox Basel - Advent Basler Weihnachtsmarkt 22.11. – 23.12.2018

Täglich von 11 bis 20.30 Uhr

Weitere Informationen unter www.baslerweihnacht.ch

Pauschalangebot Basel Tourismus bietet ein besonderes Weihnachtsarrangement an. Dieses beinhaltet nebst der Übernachtung im Hotel Ihrer Wahl ein weihnachtliches Geschenkpaket, tolle Insider-Tipps rund um die Weihnachtsstadt Basel sowie die BaselCard. Das Pauschalangebot ist bereits ab 55 € erhältlich und für den Zeitraum vom 22. November bis 23. Dezember 2018 buchbar: Weihnachten in Basel!





Zurück zur Übersicht