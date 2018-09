1/4 Papiermühle Basel © Daniel Schvarcz 2/4 Blick auf den Novartis Campus und das Rheinbord © Schweiz Tourismus 3/4 Artstübli Urban Art Graffiti Basel 4/4 Tinguely Brunnen mit dem Theater Basel im Hintergrund © Theater Basel

Nahezu 40 Museen

Drei weltberühmte Häuser ragen besonders hervor: die vom italienischen Architekten Renzo Piano entworfene Fondation Beyeler, das Kunstmuseum Basel, das die älteste öffentliche Kunstsammlung der Welt beherbergt, und das Museum Tinguely, für das der Architekt Mario Botta einen ungewöhnlichen "Erlebnisraum" für Tinguelys Kunst und Ideen geschaffen hat. Mit ihren unterschiedlichen Themenbereichen bieten diese drei Museen etwas für jeden Geschmack.

Wegweisendes Zentrum aktueller Baukultur

Ein Drittel aller Träger des Pritzker-Preises hat im Basel bereits gebaut. Dies zeigt, über welche Bedeutung diese kleine Stadt für die Architekturwelt verfügt. Architekturbüros wie Herzog & de Meuron oder Diener & Diener wirken in ihrer Heimatstadt intensiv an der Stadtentwicklung mit, aber auch auswärtige Architekten wie Richard Meier, Frank Gehry oder Renzo Piano haben Akzente gesetzt.

Urban Art – Der versteckte Charme eines unterschätzten Kunstgenres

Europäische Kunstmetropolen zelebrieren Street Art/ Urban Art bereits als innovative Kunstform. Auch in Basel hat sich das bunte Treiben an den Wänden und Fassaden einen festen Platz in der Kunstszene erobert. Entdecken Sie die beeindruckenden Kunstwerke, es lohnt sich definitiv diesem urbanen Kunstfeld mehr Aufmerksamkeit zu geben.

Basels Kultur – Genuss für alle Sinne

Basel ist eine fesselnde Kulturstadt, die für Theater- und Musikliebhaber alles bietet, was das Herz begehrt: ein herausragendes Theater, hochkarätiges Ballett und Konzerte von Klassik bis Popmusik. Neben grossen Häusern machen auch kleinere Theater, Jazzkeller und Musikclubs von sich reden.



Weitere Informationen finden Sie unter www.basel.com





Zurück zur Übersicht