"Radiophonic Spaces" macht aktuelle und historische, bekannte und unbekannte Positionen der Radiokunst in einzigartiger Weise erlebbar. Mit Kopfhörern und Smartphones aktivieren die Besucher*innen mit ihren Bewegungen in einem Hör-Parcours über 200 Werke aus 100 Jahren Radiokunst. Dabei kann man die Bewegungen als "menschliche Sendersuchnadeln" verstehen. Parallel kann man sich mit dem faszinierenden Medium Radio in den Themenwochen in verschiedensten Dimensionen aktiv auseinandersetzen. Dem Publikum wird die Gelegenheit geboten, sich aktiv mit diesem faszinierenden Medium auseinander zu setzen.



Infobox Basel - Museum Tinguely Museum Tinguely Mit seinen kinetischen Werken zählt Jean Tinguely (1925–91) zu den wichtigen Wegbereitern der Kunst nach 1950. Das von Mario Botta errichtete Museum beherbergt die weltweit größte Werksammlung des Schweizer Künstlers und präsentiert frühe, filigrane Reliefs bis hin zu monumentalen Maschinenskulpturen. Das Ausstellungsprogramm ist vielseitig und sucht den Dialog mit anderen Künstlern, Kunstformen und Wissenschaften. Es ist ein interaktives, alle Sinne ansprechendes Museumserlebnis.



