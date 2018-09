1/4 Basler Münster 2/4 Trinkwasserbrunnen in der Altstadt 3/4 Shooping in der Freien Strasse 4/4 Die Café Bar im Restaurant Teufelhof

Fit in den Tag

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem kleinen Frühstück, Brunch oder auch nur mit einem guten Kaffee im Café Frühling. Das Café rühmt sich mit einem Kaffee in Spitzenqualität. Das Café liegt im Kleinbasel unweit des Rheinufers, wo Sie anschliessend schön dem Ufer entlang flanieren können.

Eine Fahrt mit der Fähre

Eine Fahrt mit einer der vier Fähren über den Rhein sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Benachrichtigen Sie den "Fährimaa" mit der am Steg befestigten Glocke, kommen Sie an Bord und entschleunigen Sie so, wie es die Basler seit mehr als 150 Jahren machen.

Rundgang durch die historische Altstadt

Spazieren Sie auf einer Zeitreise durch sämtliche Epochen: Die Basler Altstadt gehört nämlich zu den intaktesten und schönsten Europas. Die engen Gässchen und versteckten Plätze mit über 180 Brunnen machen sie genauso aus wie die vielen jahrhundertealten Gebäude und Blickfänge wie das Rathaus oder das Basler Münster.

Mittagessen im Restaurant Zum Isaak

Das Restaurant befindet sich direkt vor dem Basler Münster, diese Mittagspause lässt sich sehr gut mit dem Rundgang durch die Altstadt verbinden. Zu Mittag serviert das Restaurant leichte Mittagsmenüs und bei schönen Wetter kann man auch im wunderschönen Garten Platz nehmen.

Ein Besuch im Kunstmuseum Basel, in der Fondation Beyeler oder im Museum Tinguely

Die drei Museen bieten unterschiedliche Ausstellungen an. Nehmen Sie sich Zeit um eines der Häuser zu besuchen, Sie werden es nicht bereuen.

Shopping in der Freie Strasse und am Spalenberg

Wer in Basel einkaufen will, muss eigentlich nur in die Altstadt gehen. An der Freie Strasse, der Haupteinkaufsmeile der Stadt, finden Sie vor allem internationale Labels und exquisite Boutiquen. Die Geschäfte am Spalenberg sind meist etwas kleiner, haben aber ihren eigenen Charme und eine ganz besondere Kundschaft.

Aperitif in der Bar&Kaffee zum Teufel im Teufelhof

Die Bar und das Kaffee vereinen zwei komfortable historische Räume in dem mittelalterlichen Bürgerhaus des Teufelhofs. Die Bar wurde mehrfach ausgezeichnet kombiniert Gemütlichkeit mit Eleganz. Am Abend verwandelt sich das Lokal in eine extravagante Bar mit ausgezeichneten Weinen und Cocktails. Die Bar zeigt hochwertige Kunst und besticht an warmen Tagen mit einem lauschigen Vorgarten.





Zurück zur Übersicht