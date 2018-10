"Stell dir vor, in einem Land zu leben, in dem dein Kind dazu gedrängt wird, dich zu verpetzen, weil du eine Textnachricht geschickt hast, in der du ironisch über die Regierung sprichst. Oder du postest einen Witz auf Facebook und gehst dafür ein paar Jahre in den Knast. Im schlimmsten Fall, weil deine Tochter in der Schule dem Lehrer davon erzählt hat und ein paar Euro dafür bekam – natürlich ohne die Konsequenzen für dich zu kennen. Wenn das Internet keine freie Ressource ist, für jeden zugänglich, sondern von wenigen bestimmt und geführt wird, kann das wirklich problematisch sein. Deswegen bin ich hier! Ich will tun, was auch immer ich kann, um für die Privatsphäre und Sicherheit im Internet einzustehen. Mozilla hat da einfach echt gute Ansätze!"

Lili ist das erste Mal bei der Open Mozilla Night, dem Meetup für Mitglieder der Mozilla-Community und alle, die sich für ein offenes, freies Internet einsetzen möchten. Ein Internet, in dem wir nicht wie "gläserne Menschen" agieren, sondern als selbstbestimmte Individuen. Das ist ein Grund, an der Open Mozilla Night teilzunehmen, die dieses Non-Profit alle zwei Wochen veranstaltet und zu der alle eingeladen sind. Doch es gibt noch viele Gründe mehr.

Das Internet als gesellschaftliches Gut zu schützen ist in unserer Welt unheimlich wichtig und Hauptantrieb vieler Engagierter. "Die Trennung zwischen virtueller und realer Welt, die man so gerne aufstellt, gibt es ganz einfach nicht mehr. Wir leben zu 100 Prozent in der realen Welt. Das Virtuelle ist einfach, was es schon immer gab: ein Teil davon", sagt Florian. "Es sind immer Menschen, die hinter den Dingen stecken. Die Probleme, die man mit dem Internet hat, gab es in anderer Form früher auch – nur anders. Man muss diese Probleme als Ganzes angehen und sich nicht nur auf das Virtuelle beschränken."

An einem runden Tisch im Community Space des Berliner Mozilla-Büros sitzen Leute mit Laptops, und alle strahlen. Manche sind hier, um an einer neuen Browser-Engine zu arbeiten, die auf der von Mozilla entwickelten Programmiersprache Rust basiert, und tragen damit maßgeblich dazu bei, das Internet von morgen mitzugestalten. Andere wollen helfen, Inhalte der Mozilla-Webseiten in verschiedene Sprachen zu übersetzen, damit alle – egal, welche Sprache sie sprechen – das Internet verstehen können. Und manch einer ist hier, um zu diskutieren, wie die Zukunft des Internets mitgestaltet werden könnte. "Wie würdest du das Internet ändern, wenn du unendlich viel Geld zur Verfügung hättest?", fragt Gerben zum Beispiel in die Runde. Jede und jeder ist willkommen. Ob Programmierer oder nicht. Alles, was es braucht, ist der Wunsch, das globale Gut Internet zu bewahren.

"Wer will was trinken?", fragt Florian Merz, ehemaliger Mozilla-Community-Repräsentant und Mitgründer der Open Mozilla Night, der heute Senior Software Engineer bei Mozilla ist. Er ist schon richtig lange dabei und arbeitet freiwillig – in seiner Freizeit, neben seinem Vollzeitjob – an unterschiedlichsten Projekten. Er ist eines der pulsierenden Herzen der deutschen Mozilla Community, die circa 600 Mitglieder umfasst. Er kümmert sich um Meetups, bringt verschiedene Projekte voran, hält Vorträge auf Konferenzen wie der re:publica und backt auch mal eine Unmenge Quiches, wenn die hungrigen Hirne auf einem Tech Weekend noch keinen Caterer haben. "Ich brauche Menschen um mich. Ich brauche was, wo ich das Gefühl hab: Das hilft anderen Leuten", sagt er.

Seit vier Jahren lebt Florian jetzt in Berlin. Und hat in dieser Zeit aktiv den Aufbau der Berliner Mozilla Community gestaltet. "Seit ich mit Computern zu tun hatte, war ich fasziniert von dem Internet. Es hat mir einfach viel geholfen. Wenn man aus einer ländlichen Region kommt, eröffnet das Internet einem einen Einblick in die ganze Welt. Und Mozilla war immer mein Begleiter im Internet – aus dem einfachen Grund, weil es als ein Non-Profit nicht profitorientiert handelt, also keinen Grund hat, Dinge wie unsere Privatsphäre oder Sicherheit online für mehr Umsatz zu verscherbeln. Und ja, für mich auch, weil es auf Open Source basiert. Gemeinschaftlich an etwas bauen – das finde ich unglaublich wichtig!"

Diese besondere Grundeinstellung und die Haltung des Menschen zu seiner Umwelt, die Open-Source-Projekte sozusagen mit sich bringen, ist faszinierend. Gemeinsam etwas zu schaffen, das ist der alle einende Grundgedanke.

Die Projekte in der Community sind dabei weit gefasst – und haben bei Weitem nicht nur das Entwickeln von Technologie an sich im Blick. Menschen treffen sich hier, um mehr über das Internet zu lernen oder anderen dabei zu helfen, das zu tun: Da werden beispielsweise Kurse für Kinder angeboten, in denen sie mit dem Minicomputer Raspberry Pi erste Einblicke in die Technik erhalten. Oder ältere Damen treffen sich zum "Strickkurs 2.0": Statt Pullis und Socken zu stricken, werden da eben Websites und Internetwissen vermittelt. "Ich habe manchmal das Gefühl, es täte der Welt gut, wenn mehr Leute verstehen würden, womit sie da den ganzen Tag interagieren. Einfach zu wissen, wie dieses Internet denn funktioniert. Dass es nicht irgendwas ist, das aus der Dose kommt oder heutzutage einfach aus der Luft in mein Handy reinstrahlt, sondern dass viel dahintersteckt und es nichts ist, das es immer so in dieser Form geben wird."

Mit dem neuen Berliner Community Space möchte Mozilla dazu beitragen, dass es gesamtgesellschaftlich interessanter wird, sich mit dem Internet und all seinen Facetten zu beschäftigen. Die Community kann sich hier frei bewegen, hat Zutritt zu ihren eigenen Räumen – ohne dabei von Mozilla abhängig zu sein. So können alle interessierten Menschen aktiv daran arbeiten, das Internet frei und offen zu halten – als einen Ort, der unsere Privatsphäre respektiert und Daten verantwortungsvoll behandelt.

Auch außerhalb der Browser-Welt vermag die Community Impulse zu geben. "Wir haben schon mit Lehrern und Schulen gesprochen. Wir als Community stellen fest, dass Deutschland, wenn es um die digitale Sphäre geht, ein Bildungsproblem hat. Da wollen wir unbedingt helfen. Kurse für Lehrer geben, Schulklassen einladen. Wir freuen uns über jeden, der uns dabei unterstützen mag!"

