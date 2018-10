Freier Zugang zu Bildung, globale Vernetzung und offene Experimentierräume für neue Ideen: In seinen Anfangstagen hegten die Pioniere des Internets große Hoffnungen für das Netz – Visionen, die noch immer nichts von ihrer Inspiration und Kraft verloren haben. Doch damit das Internet sein volles Potenzial entfalten kann, muss es die vielfältigen Erfahrungen von Menschen auf der ganzen Welt und deren unterschiedliche Hintergründe widerspiegeln. Deshalb arbeitet Mozilla auf zahlreichen Ebenen daran, digitale Teilhabe zu fördern.



So visionär die Vorstellung von einem weltumspannenden, eine so ungeheure Menge an Informationen und Wissen beinhaltenden und für die demokratische Beteiligung aller offenen Web auch erscheinen mag: Das Internet ist kein Raum, der allen die gleichen Möglichkeiten bietet. Angefangen damit, dass es nicht für jeden gleichermaßen zugänglich ist – auch hier in Deutschland ist der Zugang zum Breitband-Internet für die meisten Menschen noch immer ein Traum.



Und ist es offen und sicher für alle? Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat nach wie vor keinen Zugriff; Schwellenländer und marginalisierte Bevölkerungsgruppen sind oft die letzten, die Zugang zum Internet erhalten. Weitaus weniger Frauen als Männer nutzen das Internet. Und für manche wird das Web zu einem Ort, an dem sie Hass und Hetze begegnen. Teilhabe und Vielfalt? An vielen Stellen Fehlanzeige.

Nicht nur Einzelne – die unmittelbar Betroffenen – stellt das vor Probleme. Denn auch holistisch betrachtet ist Diversität unabdingbar für eine Web-Erfahrung, die uns gesellschaftlich weiterbringt: Nur durch vielfältige Stimmen, Sprachen und Erfahrungen erschaffen wir ein Internet, das neue Sichtweisen eröffnet und uns nicht durch übermäßig personalisierte Algorithmen davon abhält, über den eigenen Tellerrand zu schauen.

Wie können wir also gemeinsam an einem Web arbeiten, das alle einschließt und einen respektvollen Umgang miteinander fördert? Es bedarf einer Motivation, die nicht auf Gewinn, sondern auf Mission basiert. Und es gibt eine Organisation, die vom ersten Tag an von dieser Mission geleitet wurde. Als Non-Profit-Organisation hat Mozilla sein Ziel mit Hingabe verfolgt und auch in seinem Manifest festgehalten – und das spiegelt sich in jeder Kampagne, jedem Event und jedem Produkt wider.

Mozilla fördert Vielfalt

Wir wurden als eine radikal offene, radikal partizipative Organisation geboren, ungebunden an traditionelle Unternehmensstrukturen. Wir spielten eine Rolle dabei, die ,offene‘ Bewegung ins Mainstream-Bewusstsein zu bringen. Mitchell Baker, Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende von Mozilla

Denken wir mal darüber nach: Das Web ist kein abgegrenzter Raum mehr. Es begegnet uns überall. Es hat unsere Art zu kommunizieren verändert, es ist in unseren Telefonen und Geräten und ermöglicht uns zum Beispiel, unseren Kühlschrank Milch bestellen zu lassen, bevor wir über einen "Kaffee ohne" fluchen müssten. Ja, es ist eine globale Ressource und muss deswegen offen und für jeden zugänglich sein.



So weit, so logisch. Die wenigsten von uns machen sich allerdings Gedanken darüber, was das eigentlich heißt – und was es beispielsweise für Menschen mit körperlichen Einschränkungen bedeutet, wenn der Zugang nicht gegeben ist. Mozilla setzt sich daher auch für die Etablierung von Standards zur Barrierefreiheit im Netz ein -- und setzt dies in eigenen Produkten wie Firefox mithilfe von Accessibility Teams um.



"Zugang für alle" umfasst allerdings noch viel mehr: Für Menschen aus Schwellenländern oder marginalisierte Gruppen etwa öffnet sich das Netz oft zuletzt. In vielen Entwicklungsländern ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen online gehen, nach wie vor, einigen Statistiken zufolge, um 50 Prozent geringer als für Männer. Das kann dramatische Auswirkung haben – auf ihre Bildung, Unabhängigkeit und auf das globale Internet.



In der Vergangenheit unterstützte Mozilla deshalb beispielsweise gemeinsame Projekte mit UN Women, um Frauen in Afrika und auf der ganzen Welt bei der Entwicklung digitaler Fähigkeiten zu helfen. Gemeinsam mit lokalen Lehrenden, Organisationen und Anwohnern bauten sie etwa in Nairobi oder in Kapstadt ein Netzwerk von Web Literacy Clubs zur Förderung der Internetkompetenz auf.