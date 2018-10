Globale Vernetzung, Wissen für alle und ein offener Experimentierraum für innovative Ideen – das war die Grundidee, aus der das komplexe Universum Internet entstanden ist. Es hat sich über all die vielen Jahre mehr und mehr zu einem Massenphänomen entwickelt – es ist zu einer weltweiten und gemeinschaftlichen Ressource geworden, die es zu schützen gilt. Mozilla, das Non-Profit, das den Browser Firefox entwickelt, setzt sich schon seit über 20 Jahren genau dafür ein – und kaum jemand weiß von dieser Arbeit hinter den Kulissen.

Freie Wahl statt Monopole

Als das Internet noch ganz jung war, in den Neunzigern, existierten nur relativ wenige große Akteure. Um sich überhaupt auf die Reise durchs World Wide Web zu begeben, gab es nur einen Weg: den Internet Explorer. Damit nicht alle Wege ins Internet durch die Türen nur eines einzelnen Unternehmens führen – und dadurch Innovation und Wahlfreiheit eingeschränkt werden, beschloss 1998 eine Handvoll engagierter Entwickler, etwas zu erschaffen, das dem ursprünglichen Traum des Internets viel eher entsprach. Statt Monoperspektive und Unternehmensinteressen sollten die Ideen und Fähigkeiten aller gebündelt und in einer Alternative für die Reise durchs Internet münden: Anfang 1998 wurde der Quellcode des Netscape-Browsers veröffentlicht und fortan unter dem Namen "Mozilla" als Open-Source-Projekt weiterentwickelt.

Programmierer auf der ganzen Welt brachten sich ein, verbesserten Funktionalitäten und engagierten sich in der Planung des Projekts. 2003 gründete das Mozilla-Projekt die Mozilla Foundation, eine unabhängige gemeinnützige Organisation. Im Jahr darauf erschien der "Firefox 1.0". 10.000 Mitwirkende zeigten ihre Unterstützung, indem sie am Tag der Veröffentlichung eine ganzseitige Anzeige in der "New York Times" finanzierten. Das Kollektiv hatte ein gemeinsames Ziel: dem Monopol kommerzieller Anbieter eine Alternative entgegenzustellen, die alle mitgestalten können und die Nutzern die Wahl lässt, damit sie ihren Zugang zum World Wide Web nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen anpassen können, ohne dafür mit ihren Daten zu zahlen.

Non-Profit statt Datenhunger

Denn als Non-Profit-Organisation kann Mozilla die Privatsphäre der Nutzer in einer Weise achten und schützen, wie es gewinnorientierten Unternehmen nicht möglich ist – beruhen doch deren Geschäftsmodelle heute häufig auch darauf, die Daten der Nutzer an Drittanbieter zu verkaufen. Firefox hingegen setzt den Menschen – den Internet-Nutzer wie auch das Individuum an sich,– an die erste Stelle. Gestützt auf deren Engagement und Kreativität arbeitet Mozilla daran, Menschen dabei zu helfen, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Das ist heute wichtiger denn je, da lückenlose Überwachung zu Werbezwecken im Netz regelrecht zum Alltag geworden ist. Um unser Recht auf Privatsphäre – online wie offline – schützen zu können, sind neben rechtlichen Regularien wie der EU-Datenschutzgrundverordnung auch Aufklärung, Bewusstsein und die entsprechenden Werkzeuge vonnöten, damit wir eigenverantwortlich handeln können. So verhindert die Firefox-Erweiterung "Facebook Container" beispielsweise, dass unsere Klicks und besuchten Websites auch dann noch von der sozialen Plattform verfolgt werden, wenn wir sie längst schon verlassen haben.

Initiativen und Projekte für ein offenes und sicheres Netz

Aber auch über den Browser hinaus arbeitet Mozilla daran, dass das Netz eine globale, öffentlich zugängliche Ressource für Wissen, Austausch und Teilhabe bleibt. Als gemeinnützige Organisation nimmt es aktiv an politischen Gestaltungsprozessen teil, engagiert sich für offene Internetstandards, Transparenz und Netzneutralität. Und stärkt mit eigenen Initiativen und Projekten ein Netz, das von Vielfalt, Meinungsfreiheit und Menschenwürde geprägt ist. In dem sich Menschen unabhängig von Geschlecht oder Herkunft informieren, austauschen und begegnen können. Fellowship-Programme fördern zudem Forscher, Aktivisten und Entwickler aus allen Teilen der Erde, die auf den unterschiedlichsten Ebenen an einem inklusiven Netz für alle arbeiten: an sicheren Plattformen für Homosexuelle und Transgender im Nahen Osten, an Tools zur Bekämpfung von Desinformation oder an Werkzeugen, um die biomedizinische Forschung in Afrika zu unterstützen.

Dabei fördert Mozilla auch andere Open-Source-Projekte, die ihrerseits dabei helfen, das Internet als offene Plattform zu sichern: Unterstützt werden Projekte für eine bessere Internetverbindung in ländlichen Regionen, zur Beobachtung von Krisenregionen bis zu sicheren Kommunikationskanälen für politische Aktivisten.

Ein freies und offenes Internet lebt von kollektivem, globalem Engagement. Es lebt von Vielfalt und der Möglichkeit, Monopolen mit wettbewerbsfähigen Alternativen zu begegnen. Vor allem aber bezieht es seine (Anziehungs-)Kraft aus den zahllosen ganz unterschiedlichen Menschen, die es jeden Tag nutzen, voranbringen und Altbewährtes infrage stellen – damit es sich stetig weiterentwickeln und ein Ort bleiben kann, an dem wir uns gerne aufhalten.







