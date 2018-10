Eine App hier, ein Account da, ein Profil dort – sind wir online unterwegs, hinterlassen wir meist eine breite Datenspur, die von Unternehmen analysiert und zu Werbezwecken genutzt wird. Liest man dann wieder mal in den Nachrichten von Datenschutzverletzungen, kann einem ganz schwummerig werden: Hacker haben Namen, Adressen, Passwörter und Umfrageantworten gestohlen. Und zwar von einem Dienst, den Sie verwenden! Kein gutes Gefühl! Doch es gibt Hilfe. Obwohl Technologie nie völlig unempfindlich gegenüber Angriffen sein wird, können wir doch sicherstellen, dass wir die Kontrolle über unsere Daten zurückbekommen. Wie das geht, erfahren Sie genau jetzt und hier in den folgenden Tipps!

Internet und Smartphones sind großartige Erfindungen. Mit ihnen können wir die ganze Welt erreichen und auf dem gesamten Globus von Familie und Freunden kontaktiert werden. Die Kehrseite des digitalen Segens: Einfach mal abzuschalten fällt in Zeiten des "Always on" nicht immer leicht. Und während wir uns zu Hause online oder mit unseren Smartphones mobil durch die Stadt bewegen, speichern Suchmaschinen, Social-Media-Plattformen, Apps und Accounts, was wir mögen, wofür wir uns interessieren und wo wir uns gern aufhalten. Werden diese Daten zusammengeführt, analysiert und ausgewertet, ergibt sich ein ziemlich intimes Bild von unserem digitalen Selbst – für Unternehmen, die unsere Profile zu Werbezwecken nutzen und verkaufen. Wie man die Kontrolle über das eigene digitale Selbst zurückgewinnt, zeigen diese zwei Dinge, die Sie gleich heute ausprobieren sollten, um sich online zu schützen!

Firefox Monitor: Ihre Daten, Ihre Kontrolle!

Um wirklich Kontrolle über Ihre Daten zu haben, müssen Sie zuallererst erfahren, wo und wie diese überhaupt gefährdet sind. Und zwar wie? Über Firefox Monitor! Das geht ganz einfach: Firefox Monitor überprüft Ihre E-Mail-Adresse auf bekannte Datenschutzverletzungen und kann Sie zudem warnen, wenn Ihre E-Mail-Adresse in Zukunft Teil einer Datenschutzverletzung ist. Ganz klar dabei: Firefox speichert keine sensiblen Daten und schickt alle Sicherheitswarnungen direkt an Ihren Posteingang, wobei die E-Mail-Informationen anonymisiert sind. Und das Beste? Sie können sich noch heute beim Firefox Monitor Alert anmelden und somit sicherstellen, dass Sie immer gewarnt werden, falls jemand an Ihre Daten will. Wenn Sie Firefox nutzen, bekommen Sie die Benachrichtigungen direkt in Ihren Browser. Ein sicheres Gefühl zu haben und immer "im Bilde" zu sein muss nicht umständlich sein. Ganz im Gegenteil.

Und so geht’s:

Fügen Sie Ihre E-Mail Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein. Sofort sehen Sie, ob Ihre E-Mail-Adresse in einem Datenmissbrauchsbericht vorkommt. Sollte Ihre E-Mail-Adresse gefährdet sein, wird Ihnen angezeigt, bei welchen Verstößen Ihre E-Mail-Adresse gefunden wurde, welche Daten bei diesem Verstoß gestohlen wurden und wann der Verstoß stattfand.

Monitor wird Ihnen mitteilen, ob eines Ihrer Konten an einem Verstoß beteiligt war und welche die Konten sind, bei denen Sie Ihr Passwort ändern müssen. (Sowie alle anderen Konten, bei denen Sie möglicherweise das gleiche Passwort verwendet haben.) Sie sollten wirklich niemals das gleiche Passwort für verschiedene Accounts nutzen! Faustregel ist: Je länger und absurder Ihr Passwort ist, desto besser. Passwort-Manager können da eine große Hilfe sein.

Falls Sie zu den Glücklichen gehören, deren E-Mail-Adresse bisher in keinem Datenmissbrauchsfall vorkam: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Firefox Monitor lässt Sie diesbezüglich nicht mehr im Dunkeln.



Und es geht noch mehr!