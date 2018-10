Es ist in aller Munde und doch, wenn wir mal ehrlich sind, weiß kaum ein Mensch so richtig, wovon er da eigentlich spricht: Tracking. Tracking im Internet. Tracking Protection. Tracking Blocker. Tracking-Irgendwas. Dass keiner so richtig weiß, was das eigentlich bedeutet, kommt nicht von ungefähr. Da stecken viele, viele kommerzielle Interessen dahinter. Wie invasiv diese tatsächlich sind, was Tracking ist und wie Firefox diesen Mechanismen die Stirn bietet, erfährst Du jetzt.



**Spoiler-Alarm: Du wirst wahrscheinlich ziemlich dringend Firefox runterladen wollen.**

Stell Dir vor, der Mann von der Supermarktkasse folgt Dir überall hin

In der physischen Welt würde niemand je auf die Idee kommen, dass es ok ist, von hundert verschiedenen Händlern verfolgt zu werden. Auf Schritt und Tritt. Niemand würde tolerieren, dass jemand Fremdes sich von hinten rüberbeugt, einem über die Schulter schaut und sich Notizen davon macht, was man sich gerade ansieht. Was für eine gruselige Vorstellung, oder? Online passiert das permanent. Einige Tracker tun genau das: Sie spähen Dich aus. Verfolgen Dich von Klick zu Klick über Webseiten zu immer anderen Webseiten.

Einige der negativen Auswirkungen von Tracking sind leicht zu erkennen: Unheimlich präzise Werbeplatzierungen zum Beispiel ("Genau nach den Schuhen habe ich doch gestern gesucht!"). Oder man merkt, dass manche Webseiten ewig zum Laden brauchen. Das liegt nicht am Browser oder der Seite, sondern an den unzähligen Drittanbietern, die im Hintergrund zählen, messen, spähen. Zum Leidtragen der Geschwindigkeit im Web. Das sind aber noch vergleichsweise harmlose Effekte von Tracking. Viele der Schäden einer ungeprüften Datenerhebung sind deutlich größer, jedoch für Benutzer und Experten nahezu völlig undurchsichtig und schwer absehbar.

Ein Tracker kommt selten allein

Um besser zu verstehen, was Tracker sind und was sie machen, sehen wir uns mal an, welche Formen es überhaupt gibt. Denn Tracker ist nicht gleich Tracker - und nicht alle wollen dasselbe von Dir. Besuchst Du beispielsweise ein Nachrichtenportal, wie etwa zeit-online.de, dann weiß diese Seite, dass Du da bist, welche Artikel Du liest, wie lange Du liest und so weiter. Das kann sie mithilfe von sogenannten Erstanbieter-Trackern feststellen. Diese werden zum Beispiel dafür genutzt, das eigene Angebot für Dich zu personalisieren, die Auffindbarkeit von Artikeln oder die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. Ein Tracker eines Drittanbieters wie doubleclick.net protokolliert hingegen zum Beispiel den Besuch des Benutzers, die Dauer seines Aufenthalts und angesehene Inhalte - um zum Beispiel gezielt Werbung zu schalten - aber eben in der Regel nicht nur auf der einen Seite, auf der man gerade ist, sondern über mehrere Seiten hinweg. Sobald ein Tracker eines Drittanbieters auf einer Webseite eingebettet ist, hat dieser die Möglichkeit, mithilfe von Cookies im Browser über Seiten hinweg und auf längere Dauer, Profile zu erstellen und diese auch weiterzuverarbeiten -- und sie zum Beispiel mit anderen Anbietern zu teilen, um so ein noch umfassenderes Bild zu erhalten. Ein Tracker kommt selten allein.

Und plötzlich sind Deine persönlichen Daten Teil eines enormen Schatzes, an dem sich verschiedene Unternehmen an all den sich ihnen so bietenden Möglichkeiten bereichern - denn Deine persönlichen Daten sind unendlich wertvoll. Dein Alter, Einkommen, Familienstand, Gesundheit, Vorlieben und Interessen, Deine Lieblings-Webseiten, Dein Geburtstag. Der Trick besteht darin, diese Daten zu nehmen und mit anderen Drittanbietern zusammenzuarbeiten, um ihnen zu helfen, neue Wege zu finden, um Dich davon zu überzeugen, Geld auszugeben, Dich für Dienstleistungen anzumelden und dann noch mehr Informationen über Dich preiszugeben. Und all das wäre ja vielleicht in Ordnung, wenn Du Dich dafür entschieden hättest, diese Informationen zu teilen, aber niemand bezieht Dich klar und deutlich in diese Entscheidung mit ein -- oder teilt den Gewinn mit Dir.

Du denkst jetzt vielleicht: Was soll das ganze Drama überhaupt, ich bin doch anonym im Web unterwegs! Pustekuchen. Viele Drittanbieter kennen Deine wahre Identität. Wenn Facebook beispielsweise als Tracker eines Drittanbieters fungiert, kann dieser Deine Identität erfahren, solange Du ein Facebook-Konto hast und angemeldet bist - und vielleicht auch, wenn Du nicht angemeldet bist. (Übrigens: Mit der Facebook-Container-Erweiterung von Firefox kannst Du verhindern, dass Facebook Dich außerhalb der Plattform verfolgt)



Es ist auch möglich, dass ein Tracker einen Benutzer de-anonymisiert, indem er die Ähnlichkeit zwischen Browserverlauf und Social-Media-Profil algorithmisch abgleicht -- denn ja, selbst Mausbewegungen und Tastaturgewohnheiten sind individuell und damit identifizierbar. Es ist creepy, Freunde. Deswegen müssen wir etwas tun!

Firefox: Schutz vor Aktivitätenverfolgung als Standard

Deswegen werden zukünftige Versionen von Firefox diese Praktiken standardmäßig herausfordern. Das ist es, was Mozilla antreibt: Menschen an erste Stelle zu setzen und Techniken zu hinterfragen, die primär Profit über Menschen stellen. Das heißt, Du brauchst nichts weiter tun, als Firefox zu nutzen und kannst damit tonnenweise Gutes tun. Für Dich persönlich - aber auch für uns als Gesellschaft.

Wenn der Schutz vor Aktivitätenverfolgung Standard ist, hat das folgende Vorteile für Dich:

Die Performance Deines Browsers wird noch besser, da das Laden einer Webseite nicht von unzähligen Trackern verlangsamt wird.

Seitenübergeifendes Tracking adè: Um Dir das private Surfen im Internet zu erleichtern, entfernt Firefox Cookies und blockiert den Speicherzugriff von Trackinginhalten Dritter.

adè: Um Dir das private Surfen im Internet zu erleichtern, entfernt Firefox Cookies und blockiert den Speicherzugriff von Trackinginhalten Dritter. Schädliche und undurchsichtige Praktiken von Drittanbietern werden unterbunden.

Gemeinsam profitorientierten Modellen die Stirn bieten

Es geht hier aber um noch mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein macht.



Der Firefox-Browser, der vom Non-Profit Mozilla gemacht wird, stand schon immer dafür, den Status Quo zu hinterfragen und das Internet zu einem Ort für alle zu machen. Das Blockieren von Pop-Up-Werbung in der ursprünglichen Firefox-Version 2004 war zum Beispiel nicht nur eine Entscheidung, damit jeder Einzelne nicht mehr von aggressiven und nervigen Werbemechanismen im Web konfrontiert wird: Dieser Schritt bewirkte noch viel mehr, denn es gab Werbetreibenden einen unübersehbaren Grund, sich mehr um die Erfahrung und die Bedürfnisse ihrer Nutzer zu kümmern -- und zum Beispiel Inhalte wieder vor Gewinn und Aufmerksamkeitshacherei zu stellen.



Also, jetzt Firefox runterladen und Tracking Auf Wiedersehen sagen!





