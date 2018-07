"Es begann vor einigen Jahren: Im Frühjahr 2007 kam es über Parship zu einem persönlichen Kennenlernen zwischen mir und meinem jetzigen Lebenspartner. Wir waren uns auf Anhieb sehr sympathisch und bereit zu einem näheren Kennenlernen. Aber manchmal geht das Leben Irrwege ... und wir verloren uns aus den Augen.

Ich fand später eine besondere Liebe über Parship, die jedoch aufgrund unglücklicher privater und beruflicher Umstände keine Chance auf ein dauerhaftes Miteinander hatte. So tragisch und traurig sich das Ganze auch gestaltete, bin ich Parship auch für diese Begegnung dankbar und möchte die Erfahrung nicht missen.

Ich nahm schließlich wieder den Service von Parship in Anspruch um darüber doch noch einen Lebenspartner zu finden, mit dem es passt und mit dem ich Liebe und Leben durch dick und dünn teilen möchte. Dabei kam es zu wertvollen und interessanten Begegnungen, wenngleich es da nicht 'funkte'.

Mitten in der Suche wollte es der Zufall, dass ich meinem jetzigen Lebenspartner im Mai 2009 erneut begegnete und somit die Dienste von Parship nicht mehr nötig waren. Aber wie gesagt: Parship hat uns dazu verholfen, letztlich ein glückliches Miteinander zu erleben. Ich habe einen warmherzigen, intelligenten und dazu noch ziemlich gut aussehenden Mann fürs Leben gefunden und es hält!

Ich kann die Partnervermittlung mit Parship als eine seriöse Möglichkeit empfehlen: Man kann über Parship gut Kontakte herstellen. Was sich daraus entwickelt, ist allerdings Sache der Suchenden selbst. Ich möchte jedem Suchenden ans Herz legen, dabei mit Achtung und Verantwortung dem anderen gegenüber zu begegnen. Ehrlichkeit, Respekt und Offenheit sind hier unabdingbar. Menschen sind keine Katalogware, was so mancher zu vergessen scheint. Jeder hat seine Unzulänglichkeiten, manchmal sind diese sogar ganz liebenswert. Auch ein zweiter, dritter oder gar vierter Blick auf seine neue Bekanntschaft kann sich lohnen.

Im Freundes- und Bekanntenkreis habe ich erfolgreiche Vermittlungen über Parship miterleben können, was mich motiviert hat, diesen Service für eine Partnersuche ebenfalls auszuprobieren. Ich werde meinerseits von meinen Erfahrungen berichten und Parship natürlich gerne weiterempfehlen. Danke an Parship."