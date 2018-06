Sie kennen es sicherlich aus Ihren eigenen Teenager-Zeiten: Jeder, der über zwanzig war kam Ihnen alt und spießig vor. Das Leben jenseits der achtzehn wirkte langweilig, denn die Welt gehörte jungen Menschen wie Ihnen. Als sie selbst Mitte zwanzig waren, fühlten Sie sich kein Stück alt, aber an Ihren dreißigsten oder gar vierzigsten Geburtstag wollten Sie nicht unbedingt denken. Dieses Spiel lässt sich endlos fortführen - und eigentlich ist es beruhigend, nach vielen Jahren festzustellen, dass man sich einfach immer und immer wieder irrt. Ebenso beruhigend: Alt ist eben nicht gleich alt, und auch jenseits der Fünfzig geht man mit der Zeit: Fast 60 Prozent der 50- bis 65-jährigen Singles sucht eine neue Liebe im Internet. Zu diesem erfrischenden Ergebnis kam eine repräsentative PARSHIP-Studie mit 1100 Menschen "im besten Alter".



"Die Möglichkeit, praktisch unabhängig von Ort und Zeit auf Partnersuche gehen zu können, wird als effektive Möglichkeit wahrgenommen, einen passenden Partner für die zweite Lebenshälfte zu finden“, erklärt Diplom-Psychologe und PARSHIP Beziehungsexperte Markus Ernst die extrem gestiegene Online-Affinität der Generation 50plus. Denn noch vor acht Jahren galt diese Altersgruppe als eher zurückhaltend, was die Online-Suche nach einer neuen Liebe betrifft. Im Jahr 2004 war gerade einmal jeder siebte Single über 50 im Internet auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft.



Damals waren die "traditionellen" Wege, einen Partner zu finden noch deutlich attraktiver. Wer Sehnsucht nach Liebe hatte, schaute sich im Freundes- oder Bekanntenkreis um oder ging zu kulturellen Veranstaltungen. Auch Single-Reisen, Kontaktanzeigen oder klassische Partnervermittlungsagenturen wurden zu Rate gezogen. All' das ist heute nicht mehr - oder deutlich weniger - der Fall. Der Freundes- oder Bekanntenkreis ist zwar immer noch bei 46 Prozent der Singles zwischen 50 und 65 Jahren beliebt, die Freizeitangebote hingegen stehen nur noch bei 37 Prozent der Studienteilnehmer hoch im Kurs. Damit nutzen die Singles über 50 das Internet heute viermal so häufig für die Partnersuche, wie noch vor acht Jahren.



Interessant ist auch, dass die Singles der Generation 50plus häufiger und lieber online nach einem Partner suchen, als es die 18- bis 29-jährigen Singles tun. Diese Altersgruppe nutzt lediglich zu 47 Prozent das Internet, um einen passenden Partner zu finden. Aber woher kommt diese überraschende Verteilung der Prioritäten?



Vielleicht lässt sich dies mit der sinkenden Ausgehlust erklären, die dann doch oft mit Ruhe und Alter einhergeht. Vor dem Rechner sitzend interessante Profile zu durchstöbern, ist eben nicht nur für junge Stubenhocker unheimlich praktisch.

Ein weiterer Grund könnte die Tatsache sein, dass es überhaupt ältere Singles gibt. Wo die Ehe früher tatsächlich noch eine lebenslange Institution war (ob glücklich oder nicht, war eben nicht immer ausschlaggebend), genießen heute auch ältere Menschen die Freiheit sich wieder trennen zu können, wenn sie sich auseinander gelebt haben. Auch Sex und Liebe im Alter werden mit jedem Jahr weiter enttabuisiert.

Aber einer der Hauptgründe dafür, dass immer öfter auch ältere Menschen im Internet nach einer Partnerschaft suchen, basiert sicher auch auf der angesprochenen Angewohnheit, dass alles, was älter ist, als man selbst, verschroben und spießig sein muss: Wir werden alle älter, aber unser Wissen über Computer und Internet nehmen wir mit - und fühlen uns nach wie vor im richtigen Alter, auch wenn wir immer dachten, dass es jenseits der 50 vorbei sein wird. Doch das Einzige, was sich tatsächlich ändert, ist der Name: Ab dem 50. Lebensjahr gehört man nicht mehr zum "Alten Eisen", sondern ist im modernen Volksmund ein "Silver Surfer".



Von Lea-Patricia Kurz