Die Zeiten, in denen der Mann die Frau einladen, sie mit Geschenken verwöhnen und später auch die Familie ernähren musste, sind - zum Glück! - vorbei. Das Aufbegehren der Frauenwelt für mehr Freiheit und Gleichberechtigung und damit auch mehr Pflichten, hat Früchte getragen, die inzwischen beinahe selbstverständlich sind: Nicht selten verdienen beide Partner Geld und der Wunsch, alles miteinander zu teilen und die Zweisamkeit auch in organisatorischen Dingen zu zeigen, lässt den einen oder die andere allerdings oft vorschnell handeln: Ein gemeinsames Konto oder zumindest eine gemeinsame finanzielle Haushaltsführung klingt nach der Krönung von Vertrauen und Zusammengehörigkeit, erzeugt in der Praxis jedoch meist weder Harmonie noch Einklang - zumindest dann nicht, wenn es sich um finanzielle Alleingänge eines Partners handelt.



Eine repräsentative Umfrage, die im Auftrag von Asstel von der Gesellschaft für Konsumforschung durchgeführt wurde, hat jetzt ergeben, dass sich 20 Prozent der deutschen Paare bereits wegen Beträgen zwischen hundert und zweihundertfünfzig Euro streiten. Hauptkonfliktpunkt ist hierbei die fehlende Rücksprache mit dem Partner. Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer reagiert bei Ausgaben bis 1000 Euro verständnislos. Und deutlich sinken tut die Toleranz gegenüber eigenmächtigen Ausgaben bei Beträgen ab 1000 Euro - das finden 71 Prozent der Befragten nicht mehr lustig.



Eigentlich ist es ja auch nur allzu verständlich: Beide Partner verdienen Geld, beide sollten es auch ausgeben - und dass dies nicht wahllos und ohne Absprache mit dem Partner geschehen kann, ist auch klar: Denn sollten beide parallel und ohne Wissen des anderen shoppen gehen, hängt sicher nicht nur der Haussegen schief, sondern vor allem der Kontostand.



Die oben angesprochene Emanzipation von Frau - und auch Mann - hingegen wird in der Umfrage sehr deutlich: Über die Hälfte der deutschen Paare treffen auch kleinere finanzielle Entscheidungen gemeinsam. Das geht sogar soweit, dass der Einkauf von Lebensmitteln gemeinsam entschieden wird.



Doch so romantisch es auch sein mag, Bett, Tisch und auch Geld zu teilen, ein gewisser Freiraum ist auch in finanziellen Dingen ein wichtiger Garant für Harmonie und Frieden - und sei es der eigene innere Frieden. Denn wer möchte nicht mal gern spontan auf dem Heimweg eine Platte kaufen oder ein Paar Schuhe? Oder sich sogar mal einen spontanen Kurztripp mit der Freundin oder dem Freund gönnen, ohne gleich Zuhause um "Erlaubnis" zu fragen? Denn so kann es auf Dauer nicht nur nach außen wirken - auch das Gefühl der eigenen Unabhängigkeit kann darunter leiden. Und das wiederum färbt dann auf die Beziehung ab.



Sich also darauf zu einigen, dass jeder ein gewisses Taschengeld bekommt, das er nach Herzenslust verprassen darf, ist sicher eine gute Möglichkeit, Freiheiten zu schaffen. Eine andere wäre es, Ausgaben ab einem bestimmten Betrag gemeinsam abzustimmen - oder Anschaffungen, die beide betreffen, wie zum Beispiel Dinge für den Hausstand oder das Abschließen von Versicherungen.



Wie bei allem gilt auch hier: Die Ausgewogenheit ist wichtig. Weder das eine noch das andere Extrem führen auf Dauer zur Vermeidung von Konflikten: Entweder bekommt man sie mit dem Partner, oder aber mit sich selbst. Denn das altbekannte Sprichwort lässt sich - mit einem Augenzwinkern - sicher auch auf partnerschaftliche Belange übertragen: Bei Geld hört die Liebe auf.



Von Lea-Patricia Kurz