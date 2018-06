Ob die Monogamie in heutigen Zeiten überhaupt noch ihre Berechtigung hat, wird immer wieder an anderen - unter anderem wissenschaftlichen, künstlerischen und sozialen - Stellen, diskutiert. Doch wie sieht es aus, wenn sich ein Paar auch körperlich zur Treue entschlossen hat, und einer der beiden Partner bisexuell ist? Leistet er dann doppelte Treue, weil er auch doppelt so vielen Versuchungen widerstehen muss? Oder ist das nur eine Ausrede, um vielleicht die eigene Unzufriedenheit mit dem konventionellen Modell zu kaschieren?



Sicher, die körperliche Treue hat ihre Vorteile: Abgesehen von diversen Krankheiten vor denen man sich so schützen kann ist der Status "Beziehung" in der Verbindung mit Treue eine Art Sicherheit - so lange sich beide daran halten. Denn die Versuchungen sind groß und der Reiz des Neuen, Unbekannten und vor allem Verbotenen bekannt dafür, den einen oder die andere schon mal übermannt (beziehungsweise "überfraut") zu haben.



Oberflächlich betrachtet hat ein bisexueller Partner es also doppelt schwer, weil er "doppelt so viel Auswahl" hat. Aber schaut man genauer hin, so differenziert sich diese Annahme sehr schnell. Denn nur, weil jemand auf beide Geschlechter steht, heißt das ja nicht automatisch, dass er freie und unbegrenzte Wahl hat. Ein heterosexuell orientierter Mensch, dem die Haarfarbe egal ist, hat sicherlich mehr Auswahl, als ein bisexuell orientierter Mensch, der ausschließlich bei Rothaarigen in Wallungen kommt. Abgesehen davon fallen in die Partnerwahl natürlich viel mehr Aspekte als nur die Haarfarbe oder das Geschlecht.



Die Frage, ob man etwas "verpasst", wenn man sich nur einem einzigen Menschen hingibt ist also vielmehr eine individuelle Frage: Träumt man von einem Leben mit viel Abwechslung und Abenteuern, das nie langweilig ist, kann es natürlich schwer sein, Treue zu leben. In diesem Fall sollte es auch in einer konventionellen Partnerschaft die Möglichkeit geben, über ein Modell wie das der "offenen" Beziehung zu sprechen. Denn "offen" bedeutet dabei ja nicht gleich "wahllos" sondern eher "tolerant". Es hat schon Paare gegeben, die sich für eine "offene" Beziehung entschlossen haben und danach feststellen mussten, dass gar nichts passierte.



Wie das sein kann? Ganz einfach: Nicht jeder, der gern flirtet, ist auch ein potentieller Fremdgeher oder geschaffen für ein alternatives Beziehungsmodell. Denn "widerstehen" muss man nur einem Verbot. Und eine Versuchung ist nur deshalb so reizvoll, weil sie verboten ist - und verliert ihren Reiz, sobald man ihr nachgegeben hat. Und für viele ist es ganz einfach nur dieser Reiz, dem sie sich hingeben, der Vorstellung davon, etwas zu tun - und nicht das tatsächliche Tun an sich.



Ob ein Partner nun also bisexuell oder heterosexuell ist - die Frage nach Treue oder Untreue ist davon nicht berührt. Für manch einen ist es der Reiz der Entsagungen, der ihn noch enger in die Beziehung treiben, weil es ihm ein Gefühl von Zusammenhalt und Unantastbarkeit gibt. Für den anderen ist es der Wunsch antastbar zu sein - aber eben nur körperlich. Denn körperliche und emotionale Treue sind für die meisten Menschen zwei ganz unterschiedliche Sachen.



Von Lea-Patricia Kurz