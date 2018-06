Es klingt eigentlich eher nach einem romantischen Hollywood-Drehbuch: Ein Pärchen trennt sich unter viel Schmerz und Tränen, beide gehen ihrer Wege - und begegnen sich im Internet wieder, ohne einander zu erkennen. Sie schreiben sich, verlieben sich neu und als sie sich treffen, ist die Überraschung groß und das Happy-End perfekt. Was aber, wenn einer der beiden um die Identität des anderen weiß? Lohnt es sich, den Weg in das Herz des anderen noch einmal zu suchen, indem man sich "altes Wissen" zunutze macht? Und ist all das überhaupt moralisch vertretbar?



Die klare Antwort lautet: Nein! Es ist nicht vertretbar - weder dem Ex noch sich selbst gegenüber. Denn wenn man es ganz unverblümt betrachtet, handelt es sich um Vertrauensmissbrauch.



Gemeinsamkeit ist eine Entscheidung

Man darf nicht vergessen, dass der gemeinsame Weg zu Ende ist. Stellen Sie sich vor, dass Sie selbst der verschmähte Part bei der Trennung waren: Natürlich, es war sicherlich schwer zu akzeptieren, dass der Partner sich gegen einen weiteren gemeinsamen Weg entschieden hat. So eine Situation ist da natürlich verlockend. Aber genau das ist der Punkt. Mit einer solchen geheimen Aktion, übergehen Sie diese getroffene Entscheidung Ihres Partners. Und das ist ein höchster Akt an Respektlosigkeit!



Das Spiel mit dem Vertrauen

Im Laufe einer Beziehung bauen die Partner ein Vertrauen zueinander auf, das - wenn es einmal erschüttert ist - nur schwer wieder zu kitten ist. Nehmen Sie nun eine andere Identität an und schreiben sich über eine Partnervermittlung mit dem Ex-Partner ohne dass dieser das weiß, so werden Sie natürlich das Wissen um Vorlieben und das gesamte Wesen des anderen, in ihre Annäherungsversuche mit einfließen lassen. Das ist ein sehr schlimmer Vertrauensmissbrauch, denn: Es gab Gründe für die Trennung. Wenn Sie Ihrem Ex nun digital zuflüstern, was er von Ihnen immer haben oder hören wollte, dann erzeugen Sie in seinem Herzen vielleicht eine Verliebtheit, die eigentlich nichts weiter ist, als eine Lüge. Denn weder gilt diese Verliebtheit Ihnen, noch sind tatsächlich Sie es, die ihm dort nach dem Mund redet.



Die Sorge um sich selbst

Nicht zuletzt sollten Sie auch überlegen, ob Sie sich selbst mit so einer Aktion überhaupt einen Gefallen tun. Denn was machen Sie, wenn Ihr Ex-Partner oder Ihre Ex-Partnerin - im guten Glauben, einen vertrauenswürdigen Gesprächspartner gefunden zu haben - anfängt, über seine letzte Beziehung (also Sie!) zu sprechen? Denn das, was sie dort hören werden, ist sicher weniger rücksichtsvoll formuliert als das, was er Ihnen während der Beziehung oder bei der Trennung gesagt hat. Ein Zurück gibt es dann nicht mehr. Sie können den Kontakt natürlich sofort abbrechen, aber was Sie gehört haben, haben Sie gehört. Und können ihm oder ihr noch nicht einmal böse sein …



Es ist also nur schwer vorstellbar, dass auf einer Basis von Respektlosigkeit, Vertrauensmissbrauch und einem verletzten Ego eine neue Liebe entflammen kann. Liebe braucht Wahrheit und Wahrhaftigkeit - und ein Spiel mit einer neuen Identität ist ein Spiel mit dem Feuer, bei dem Sie sich nur verbrennen können! Lassen Sie besser die Finger davon!



Von Lea-Patricia Kurz