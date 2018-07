Eine Beziehung hat so Ihre Vorteile: Liebe, Vertrautheit und ein gemeinsamer Weg. Abende zu zweit und das Gefühl, endlich angekommen zu sein. Und Singles? Die müssen darauf zwar verzichten, haben aber in einem Punkt ganz großes Glück: Sie haben die Besonderheit der ersten Momente mit einem Menschen noch vor sich: Sich das erste Mal in die Augen schauen, die erste reale Berührung, kleine Flirtereien, die erst nach und nach an Deutlichkeit und Richtung gewinnen, die bis dahin anhaltende Ungewissheit und vor allem ein völlig neuer Mensch, mit dem man so wenig verbindet, dass er wie eine einladend leere Projektionsfläche daherkommt. Und genau da liegt zugleich auch ein Problem: Denn wo Wünsche, Vorstellungen und Realität aufeinandertreffen wird nicht immer nur die Friedenspfeife geraucht. Wer schon lange sucht, hat eventuell eine so eingefahrene Vorstellung von dem potentiellen Partner, dass das Interesse schneller schwindet, als Ihnen lieb sein kann. Doch das muss nicht immer an Ihnen liegen. Denn manchmal ist es nur eine Missinterpretation der Tatsachen oder ein formeller Fehler.



Ein paar Tipps, wie Sie sein Interesse vor dem Date gewinnen, während des Dates schüren und nach dem Date halten.



Vor dem Date

Wer online einen Partner sucht, hat die Chance, dem Zufall ein Schnippchen zu schlagen. Sie müssen nicht darauf vertrauen, dass der Mann Ihrer Träume Sie findet. Sie können gezielt nach ihm suchen und haben dabei die Gelegenheit, Ihre besten Seiten zum Vorschein zu bringen. Spielen Sie ruhig mit der Fantasie, aber bleiben Sie bei der Wahrheit. Und machen Sie sich klar, dass auch ein Singlemarkt nur nach kommerziellen Prinzipien funktioniert: Wer am lautesten schreit, kriegt die meiste Aufmerksamkeit - auch wenn alle letztlich nur mit heißem Wasser kochen. Gestalten Sie Ihr Profil also auffällig, aber auch geheimnisvoll. Wählen Sie vielleicht nur einen Bildausschnitt, der einen Teil Ihres Gesichts zeigt - aber soviel zeigt, dass man sieht, dass Sie sich eigentlich nicht verstecken müssen. Haben Sie dann einen Mann an der Angel, breiten Sie nicht gleich Ihr Leben vor ihm aus. Die Zeit des Kennenlernens ist kostbar. Behandeln Sie diese Phase wie eine letzte Tafel Schokolade an einem Tag, an dem alle Läden geschlossen haben.



Während des Dates

Wenn es zu einem Date kommt, sollten Sie gut vorbereitet sein. Abgesehen von einem selbstverständlich gepflegten Äußeren, das widerspiegelt, dass Sie das Treffen als etwas Besonderes empfinden, sollten Sie sich vorher darüber im Klaren sein, was Sie wollen. Und gemeint ist tatsächlich das Äußerste: Sind Sie offen für eine gemeinsame Nacht - oder legen es sogar darauf an? Dann spielen Sie geschickt mit Ihren Andeutungen. Die meisten Männer mögen Frauen, die wissen, was sie wollen. Und auch eine Frau darf sich genau das nehmen. Aber seien Sie sich auch bewusst, dass schneller Sex entzaubern kann. Wenn Sie also etwas Langfristiges suchen, bleiben Sie hartnäckig und lassen sich auch nicht vom Moment mitreißen. Das wird Sie nicht nur interessant machen, Sie haben so auch Zeit, sich auf das Kennenlernen zu konzentrieren und die Asse Ihrer Persönlichkeit auszuspielen. Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite, seien Sie unterhaltsam, attraktiv und interessiert. Ein offenes Ohr ist oft mehr wert als das interessanteste Hobby.



Nach dem Date

Oft hört man den Rat, genau drei Tage abzuwarten, bevor man sich bei seinem Date meldet. Manche gehen sogar soweit zu sagen, dass der Mann sich melden muss. Für ein 21. Jahrhundert vielleicht eine etwas veraltete Vorstellung. Wenn es der Mann Ihrer Träume ist, dann greifen Sie zu. Sie kennen ihn jetzt bereits ein wenig und wissen, wie er kommuniziert, was seine Interessen sind und ob er starke Frauen mag oder lieber selbst erobert. Sprechen Sie ihn auf seiner Ebene an. Und wenn ihm Ihre Initiative imponieren würde, dann gestalten Sie diese einfallsreich! Spielt er am Wochenende Fußball, kommen Sie spontan zum Spiel und feuern ihn an. Oder schreiben Sie ihm einen klassischen Brief - legen Sie zwei Karten fürs Theater dazu oder stehen Sie einfach mit einem Kasten Bier vor seiner Tür.



Doch bei aller Taktik gilt aber immer eins: Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Und das gilt für Worte ebenso, wie für Taten!



Von Lea-Patricia Kurz