Partnersuche und Partnerpflege sind einfacher geworden sollte man meinen. Durch die Globalisierung ist die Welt irgendwie näher zusammengerückt: Der Mensch kommt beruflich und privat herum und die Technik ermöglicht es, beständig mit den Lieben in Kontakt zu bleiben. Und die gezielte Suche nach einem passenden Partner mit beliebigen Kriterien entspricht ebenfalls der heutigen Prämisse von "zeitsparend und zielorientiert".



Doch gleichzeitig stellen sich vor allem Frauen die Frage: Wie arrangiere ich ein Date mit einem Mann aus einer anderen Stadt, ohne mich in eine nicht abwägbare Gefahr zu begeben? Denn besonders Frauen bitten gern mal eine Freundin, unbedarft an dem Treffpunkt des ersten Dates vorbeizuschlendern oder lassen sich sogar nach dem Treffen abholen. Sicherlich keine überzogene Vorsicht. Bei größerer Entfernung allerdings schwierig zu realisieren.



Eine Möglichkeit wäre es, sich in der Mitte der beiden Wohnorte zu treffen. Die Tatsache, dass auch der Mann Zeit und Geld investieren muss, um Sie zu treffen, minimiert das Risiko böser Hintergedanken zumindest ein wenig. Konkrete Sicherheit gibt das allerdings nicht.



In diesem Fall hilft dann nur, die Ängste offen auszusprechen und den Mann zu bitten, Sie in Ihrer Stadt zu besuchen. Für den Mann bedeutet das natürlich ein großes Entgegenkommen: Je nach Kilometern, die zwischen Ihnen liegen, hat er einen hohen Zeitaufwand und muss eventuell sogar übernachten. Im Zeitalter der Emanzipation wäre es nur fair und eine Geste von Respekt, wenn Sie ihm anbieten, die Kosten für die Reise und das Hotel zu teilen.



Hier zeigt sich auch schon gemeinschaftliches Denken. Denn wenn Sie bereits an dieser Stelle auf die alte Rolle des Gentlemans verweisen und erwarten, dass er die Kosten alleine trägt, setzen Sie damit kein richtiges Zeichen. Es könnte von Ihrem Date als konservativ und wenig kompromissbereit empfunden werden - denn immerhin kommt er Ihnen (im wahrsten Sinne des Wortes) entgegen, um Ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Teilen Sie allerdings die Kosten, so verdeutlichen Sie auch Ihrerseits die Ernsthaftigkeit Ihres Anliegens und das Interesse an dem Treffen.



Sinnvoll ist es bei einer größeren Entfernung sicherlich schon im Vorwege zu klären, wie weit das Interesse füreinander reicht. Die Wege der modernen Kommunikation bieten hier genug Möglichkeiten: Ob via E-Mail oder in abendlichen Telefongesprächen - es reicht allemal, um herauszufinden, ob die wichtigen Werte übereinstimmen und gemeinsame Interessen vorhanden sind. Auch ein gewisses Gefühl zueinander lässt sich feststellen - oder eben nicht. Wenn die Sehnsucht dann immer größer und die Neugierde unhaltbar wird, lässt sich sicherlich ein Weg zur Realisierung eines Treffens finden.



Und auch, wenn Sie sich dazu entschließen, ihn in seiner Heimatstadt zu besuchen: Bleiben Sie bei den Mindest-Vorsichtsmaßnahmen: Treffen Sie sich an einem öffentlichen und belebten Ort, geben Sie seinen Namen und seine (von Ihnen verifizierte) Handynummer an eine Freundin oder einen Bekannten und nennen Sie diesen auch Zeit und Ort des Treffpunkts.



Von Lea-Patricia Kurz