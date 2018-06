Sie kennen es sicher selbst: Minutenlang saßen Sie kopfschüttelnd in Ihrem Wagen fest, weil eine einparkende Frau die Straße blockierte und sich hinter ihnen bereits eine lange Schlange gebildet hat. Oder Sie saßen als Frau am Steuer und sind lieber noch ein paar Minuten um den Block gefahren, um nicht vor den Augen feixender Männer einparken zu müssen. Denn dass Frauen - allein begründet durch ihr Geschlecht - nicht einparken können, ist ja allgemein bekannt. Doch Fehlanzeige: Die Frau, wegen der Sie als Mann gewartet haben, war eine Ausnahme und Sie als Frau hätten ruhig gleich die erstbeste Parklücke befahren können, denn eine Studie hat es nun bewiesen: Das Vorurteil ist schlicht und ergreifend falsch!

Dies hat ein britischer Parkplatz-Betreiber herausgefunden, der insgesamt 2.500 Autofahrer beim Einparken beobachtet und ihr Verhalten anhand eines Sieben-Punkte-Katalogs ausgewertet hat. Bewertet wurde dabei neben der Schnelligkeit der Parkplatz-Suche auch die benötigte Einparkzeit und wie oft die Position des Fahrzeugs korrigiert wurde. Heraus kam: Männer sind selbst dann schneller mit ihrer Park-Leistung zufrieden, wenn sie völlig schief in der Lücke stehen, wobei nur jeder vierte Mann sein Fahrzeug genau in die Mitte der Lücke manövrierte, während dies aber jede zweite Frau schaffte. Dies könnte hingegen ein anders Vorurteil nähren: Dass Männer sich eher überschätzen, während Frauen lieber an sich selbst zweifeln. Aber das wäre wirklich ein anderes Thema.

Doch das eigentlich Schlimme an Vorurteilen ist, dass sie sich nicht nur dann hartnäckig halten, wenn die Fakten gegen sie sprechen, nein, sie belasten vor allem das soziale Miteinander der Menschen. Eines zeigt die Studie in jedem Fall: Viele Streits unter Eheleuten und Partnern sind völlig unnötig - zumindest, wenn es um das Autofahren geht. Die Männer könnten sich viel Ärger und Nerven ersparen, wenn Sie Ihre Frauen ermutigen würden, anstatt sie zu vorverurteilen, denn die negative Erwartungshaltung ihres Partners führt bei Frauen sicher nicht zu Gelassenheit und Ruhe. Und sie ist bereits im Vorfeld von seinen ungesagten Kommentaren und den verdrehten Augen genervt - und die sich selbst erfüllende Prophezeiung sitzt jubilierend auf der Rückbank: Es kann also nur noch schief gehen. Und so hilfreich Vorurteile für unser psychisches Warnsystem in vielen Fällen sein mögen, der Partnerin respektlos zu begegnen, nur weil sie zur Zielscheibe eines Vorurteils gehört, ist sicher nicht die feine Art.

Und schaut man sich das Gesamtergebnis der Studie an, so wird schnell klar, dass Mann sich vielleicht auch besser auf die Zunge beißen sollte: Denn von insgesamt 20 möglichen Punkten erreichten Frauen im Schnitt 13,4 Punkte - während Männer nur auf 12,3 Punkte kamen. Das Vorurteil ist also nicht nur komplett falsch, es ist auch falsch herum, denn offensichtlich sind es die Männer selbst, die schlechter einparken!



Von Lea-Patricia Kurz