Hand in Hand durchs Liebesglück: Gemeinsam lachen, planen und alt werden, sich verstehen und unterstützen und alles miteinander teilen. Eine Welt in rosa und die Schmetterlinge haben Hochsaison - und das am Besten ein ganzes Leben lang. Davon träumen die meisten Menschen, wenn sie sich Liebe und Partnerschaft vorstellen.



Doch die Realität sieht oft anders aus: Was einst speziell und spannend war, wird irgendwann zur Gewohnheit. Streitereien über Nichtigkeiten und eingefahrene Muster machen aus dem gemeinsamen Alltag oft ein Karussell aus Projektionen davon, was man am Partner eben nicht hat und der Frage, ob sich das Fehlende nicht vielleicht doch woanders finden ließe.



Warum sollten Sie als Single also hadern beim Anblick glücklich Verliebter? Sie müssen sich nur einmal die Vorteile vor Augen führen, die Ihnen Ihr Singleleben eigentlich bietet. Und diese beginnen schon morgens, wenn Sie die Augen öffnen. Ohne Rücksicht auf drängende Mitschläfer nehmen zu müssen, können Sie sich getrost noch einmal umdrehen - das Bad wird auch in 5 Minuten noch frei, Zahnpasta und Bademantel an ihrem Platz und je nach Geschlecht und Vorliebe wird die Position der Klobrille kein Anlass für einen schlechten Start in den Tag sein. Sie müssen sich nicht von der morgendlichen Hektik eines Partners anstecken lassen und niemand wird Sie dumm von der Seite anquatschen, wenn Sie noch gar nicht richtig wach sind.



Doch beschränken sich die Vorteile des Single-Daseins nicht allein auf rituelle Gegebenheiten des Lebens, sondern erstrecken sich auch über die Stunden während der Arbeitszeit. Weder müssen Sie sich rechtfertigen, warum Sie in der Mittagspause wieder nicht angerufen haben, noch die vielen SMS mit der Frage nach Ihrem Wohlbefinden beantworten - die lange Leine können Sie sich für Ihren Hund aufsparen.



Die wirklichen Vorteile zeigen sich jedoch in der Freizeitgestaltung - genau da, wo der Single normalerweise die Nachteile sieht. Niemand kann seinen Hobbys und Interessen mit derselben Intensität nachgehen, wie ein ungebundener Alleinstehender. Wo die Leidenschaft es erfordert, können Sie denselben Film ein zehntes Mal schauen, aus einer abendlichen Sauftour eine Wochen-Tournee machen oder im Keller bei ihrer Modelleisenbahn schlafen. Sie können endlos shoppen gehen oder Ihre Wände mit Briefmarken tapezieren - nichts oder niemand wird Ihnen im Wege stehen und Sie zu Kompromissen nötigen. Und Ihre Freiheit zeigt sich in nicht geführten Streitgesprächen über Wohnungseinrichtungen, Familienbesuche und Urlaubsziele und in den Entscheidungen, die Sie eigenständig und ohne Stress treffen können - ganz wie Ihnen die Nase gewachsen ist.



Natürlich mögen besonders die dunkler werdenden Herbsttage und der kommende Winter Gedanken an Einsamkeit in Ihnen empor steigen lassen. Aber welcher Single bei Keksen, Tee und Kerzenschein der Irrationalität des nachbarschaftlichen Ehekrachs beiwohnt, kann mit einem Lächeln die Stereoanlage mit den Liebesliedern lauter drehen und sich darüber freuen, dass die Klagelieder über zerbrochene Herzen nicht von ihm handeln. Warum sollten Sie Ihr Single-Dasein nicht einfach genießen, anstatt darüber zu zerbrechen? Denn die nächste Liebe kommt vielleicht früher, als Ihnen lieb ist.



Von Lea-Patricia Kurz