Auch Liebe kann ein Verfallsdatum haben. So kann sowohl nach relativ kurzer Zeit, aber auch nach lange andauernden Beziehungen, das Pferd der Liebe totgeritten sein. In einem Fall ist es vielleicht die Zeit, die gegen die Liebe spielte, in einem anderen bedeutete ein Seitensprung das Aus der Sorglosigkeit. Und wo zu Beginn noch Leichtigkeit und feurige Emotionen das Miteinander regierten, herrschen nun Emotionslosigkeit und manchmal sogar Hass oder Gleichgültigkeit. Trennung wäre der einzig konsequente Weg - und doch bleiben viele Paare trotz einer derartig erdrückenden Diagnose zusammen.



Auffälliger Weise sind es besonders oft die Frauen, die den Absprung aus einem zerrütteten Vertrauensverhältnis oder einer toten Liebe nicht schaffen.



Die Finanz-Falle

Der erste Grund, der einem - vor allem zeitgeschichtlich betrachtet - sofort einfällt, ist die finanzielle Abhängigkeit. Und tatsächlich ist dieses Argument auch in Zeiten einer voranschreitenden Gleichstellung von Mann und Frau noch aktuell. Noch immer verdienen Frauen im selben Job und bei gleicher Qualifikation häufig weniger Geld. Und natürlich ist es dann die Frau, die bei der Frage nach der Kindererziehung oft beruflich zurücktritt - einfach, weil er das größere Auskommen hat.



Ob erst durch den Nachwuchs oder von vornherein - wer zu lange aus dem Berufsleben raus ist oder aber gar nicht erst den Einstieg gefunden hat, ist finanziell abhängig vom Partner. Der gewohnte Lebensstandard lässt sich mit einer Unterhaltszahlung meist nicht halten - und viele Frauen (aber inzwischen auch Männer) scheuen den Schritt in diese neue Situation, weil er nicht selten den sozialen Abstieg bedeuten kann. "Lebensstandard" ist hier das Stichwort.



Kinder

Das Wohl der Kinder steht den Eltern über alles! Und über Trennungs- und Scheidungskinder weiß man vor allem eines: Sie kriegen einen Knacks. Vor allem dann, wenn die Eltern im Streit auseinandergehen und beginnen, schmutzige Wäsche zu waschen. Jedes liebende Elternteil möchte seinem Kind ein solches Schicksal ersparen. Und so dauern Trennungen, von denen auch Kinder betroffen wären, entscheidend länger, als Trennungen ohne gemeinsamen Nachwuchs. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung, vielleicht ist es ja nur eine Phase, vielleicht… die Hoffnung ebnet der Zeit ihren Weg. Und dabei wird oft vergessen, dass zwei glückliche Elternteile, die nicht zusammenleben für ein Kind viel gesünder sind, als der scheinbare Zusammenhalt einer ebenso nur scheinbar "intakten" Familie. Die Vernunft und Sorge der Eltern sollte sich in einem klaren Fall von zerbrochener Liebe lieber darauf konzentrieren, im Guten auseinander zu gehen, als im Schlechten zusammen zu bleiben.



Komplexe

Es klingt merkwürdig, aber manch einer trennt sich nicht, weil er glaubt, danach niemanden mehr zu finden. Komplexe, die sich auf das charakterliche Selbstwertgefühl beziehen oder aber den Körper betreffen, können ein starkes Hindernis sein, wenn es darum geht, eine Beziehung zu beenden. Ängste à la "Ich bin so dick, dass mich niemand mehr anschauen wird" oder "Wer will schon so eine verkorkste Person wie mich?" sind dabei nicht selten. Die Befürchtung, niemand anders als der jetzige Partner würde mit einem klarkommen, beherrscht dabei alles.

So schlimm das Ende einer Liebe ist, in den meisten Fällen gilt leider: "Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende."



Von Lea-Patricia Kurz