"Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling, schade um die Tränen in der Nacht!" Wohl kaum ein Teenager der Sechziger Jahre, der da nicht in eigenem Schmerz ergriffen mitsang. Doch Liebeskummer ist kein zeitliches Phänomen oder eine Modeerscheinung, es kann jeden treffen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Weder Heirat, noch sonstige Schwüre ewiger Liebe können garantieren, dass die Liebe bleibt - und wenn sie zerbricht, fließen Tränen und der Schmerz trifft tief. So sucht dann auch ein jeder nach einer Lösung und dem Allheilmittel gegen den Kummer, der das Leben dunkel und die Hoffnung, jemals wieder lieben zu können, zunichte macht.



Sicher könnten auch Sie das eine oder andere Lied über eine verflossene Liebe singen - vielleicht auch ungläubig darüber, wie Sie dieser Mensch so tief hatte treffen können, wie Sie so blind sein konnten oder vielleicht auch, wieso Sie überhaupt jemals Ihr Herz an diesen Menschen verschenken konnten. Aber so ist sie, die Liebe: Unberechenbar und vor allem nicht zu verstehen.



Und so unergründlich wie die Liebe selbst, geht auch der Mensch mit ihrem Verschwinden um. Den Frauen sagt man ja nach, dass sie sich mit einer neuen Frisur über eine zerbrochene Beziehung trösten. Den Herren der Schöpfung hingegen, dass sie sich gleich in ein erotisches Abenteuer stürzen um zu vergessen. Aber dass nicht nur Mann und Frau an sich verschieden mit dem Liebeskummer umgehen, sondern dass sich die Unterschiede auch in der Nationalität zeigen, belegen verschiedene Studien.

So ist bei den Deutschen der Alkohol ein guter Freund, wenn es darum geht, Herzschmerz zu ertränken: 12 Prozent der Männer wählen den Geist im Glas, bei den Frauen sind es nur 4 Prozent. Bei den angeblich stets gut gekleideten Italienern spendet auch hier das Aussehen Hoffnung: 7 Prozent der italienischen Männer und 6 Prozent der Frauen setzen auf einen neuen Look.



Die Kunst als Trostpflaster ist jedoch wohl nationenübergreifend: Kaum ein Thema das in Musik, Film, Literatur und bildenden Künsten öfter behandelt wurde, als die Liebe. Und in den meisten Fällen geht es dabei nicht um gefundenes Glück sondern um die Ambivalenz des Liebens, um ihr Ende, ihren Verlust, dass sie unerwidert bleibt - und natürlich die Unerträglichkeit von Liebeskummer.



Doch auch wer weder künstlerische Fähigkeiten noch eine Muse besitzt, sollte den Kummer nicht verdrängen, denn was verdrängt wird, kommt einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder - und meist schlimmer und gewaltiger als vorher. Es ist wichtig, der Trauer ihren Raum zu geben - und neben einem kleinen Frustgläschen sind es vor allem Freunde, die den nötigen Halt vermitteln können. Ablenkung allein ist auf Dauer nicht sehr effektiv. Wer das gebrochene Herz nicht nur notdürftig flicken will, kommt nicht umhin, dem Schmerz ins Gesicht zu blicken. Denn wer das tut, wird auch in der Lage sein, nach vorn zu schauen - und mit der Kraft von Wut und Trauer den Weg dorthin anzutreten. Gern auch mit neuer Frisur!



Von Lea-Patricia Kurz