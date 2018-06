Zunächst erscheint die Vorstellung, den Partner den ganzen Tag mehr oder weniger in der Nähe zu wissen, mehr als reizvoll: Man könnte die Mittagspause zusammen verbringen, mal kurz eine Zigarette auf dem Balkon rauchen oder einen Kaffee im Personalraum trinken und später gemeinsam in den Feierabend gehen. Immerhin verbringt der Mensch einen großen Teil seines Lebens mit Kollegen und Vorgesetzten. Da liegt die Überlegung, seine Partnersuche auch auf diesen Bereich auszudehnen, doch eigentlich auf der Hand.



Und tatsächlich ist der Flirt am Arbeitsplatz auch gar nicht so unüblich. Immerhin jeder zehnte deutsche Arbeitnehmer lernt seinen Partner auf diese Weise kennen. Doch wie gut kann das gehen? Und ist das vom Arbeitgeber überhaupt geduldet?



Rein rechtlich ist die Liebe am Arbeitsplatz solange kein Problem, wie sie nicht zur Beeinträchtigung der Pflichten aus dem Vertragsverhältnis führt, sprich die Arbeit nicht vernachlässigt oder negativ beeinflusst.



Doch was das Arbeitsklima betrifft, sollte man vorsichtig sein. Übermäßige Turtelei von Frischverliebten kann auf Ihre Kollegen sehr störend wirken. Sie kennen es vielleicht selbst: In Zeiten, in denen Sie selbst in der Liebe nicht glücklich sind, wollen Sie alles andere, als das junge Glück der anderen vor der Nase zu haben. Manche stürzen sich dann in die Arbeit - und wenn sie nicht einmal mehr dort ihre Ruhe haben, kann die Atmosphäre im Büro schon mal leiden. Nehmen Sie also ein wenig Rücksicht und sparen Sie die ungezügelten Küsse und Zärtlichkeiten für den Feierabend auf!



Und spätestens, wenn die Urlaubssaison beginnt, könnten Sie mit Ihrem Partner auf Dauer vor Probleme gestellt werden. Denn wenn nicht gerade Mädels- oder Männerurlaub geplant ist, möchte man den Urlaub natürlich mit seinem Partner verbringen. Dass dies - besonders in kleinen Betrieben - nicht immer machbar ist, leuchtet jedem ein, der die betriebswirtschaftlichen Vorgänge in einem Unternehmen kennt. Vor allem, wenn Sie noch keine Kinder haben, werden Sie in Ferienzeiten vor Kollegen mit Kindern zurückstecken müssen.



Und auch, wenn man es sich letztlich nicht aussuchen kann, wo und in wen man sich verliebt, hat es auch Vorteile, die Partnersuche nicht auf das berufliche Umfeld zu beschränken. Denn stellen Sie sich vor, es läuft mal nicht so rund in der Beziehung: Es wird schwierig werden, dies vor Kollegen und Vorgesetzten geheim zu halten. Liebe am Arbeitsplatz bedeutet auch immer ein Stück weit, die Beziehung öffentlich zu leben. Streit und schlechte Laune wird man wahrscheinlich oft stichelnd Ihrer Beziehung andichten - und wer wirklich mal ein bisschen Distanz zum Partner braucht, hat kaum eine Wahl, wenn neben Tisch und Bett auch noch der Arbeitsplatz geteilt wird. Sich morgens zu trennen und über eine normalen Acht-Stunden-Tag die Sehnsucht wachsen zu spüren, ist eben nicht immer nur negativ. Es kann auch recht erfrischend sein, sich am Abend den neuesten Tratsch aus dem Büro zu berichten - oder einfach auch die Arbeit Arbeit sein zu lassen und das Privatleben zu genießen. Denn die alte Weisheit, die rät, "Berufliches und Privates zu trennen" hat schließlich auch ihren Ursprung.



Von Lea-Patricia Kurz