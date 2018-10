Dass Männer und Frauen nicht vom selben Stern kommen, wissen wir spätestens seit einigen namhaften Bestsellern auf diesem Themengebiet. Ebenso klingen einem die klischeebehafteten Äußerungen der Männer in den Ohren, dass "Frauen nie wollen" oder sich "erobern lassen" oder die Beschwerden der Frauen, dass Männer "nur das Eine wollen" und "jedem Rock nachstellen". Es ist wohl offensichtlich, dass es hier um eine Art "Ziehen und Zerren" geht, oder um es beim Namen zu nennen: Machtkämpfe gehören wohl zum Zusammenleben von Männern und Frauen.

Dennoch gilt bei Machtkämpfen dasselbe wie beim Spiel mit dem Feuer: Bis zur Verbrennung ist es nur eine Gratwanderung. Denn seien wir mal ehrlich: Jede noch so leise Kritik am Verhalten des anderen erscheint schon wie ein kleiner Angriff auf dessen Persönlichkeit. Es sind schon aus Kleinigkeiten große Streits entstanden, die eskalierten und im schlimmsten Fall sogar zum Ende der Beziehung führten. Jeden Konflikt zu vermeiden wäre das andere Extrem, was ebenso oft dazu führt, dass das besagte Feuer zwischen zwei Menschen mit der Zeit erlischt und andere Frauen und Männern auf einmal interessanter und attraktiver erscheinen lässt, als den eigenen Partner.

So gesehen sind Machtkämpfe also sogar eine essentielle Möglichkeit eine Beziehung lang und gut zu gestalten. Sie sorgen für ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis der Partnerschaft und damit für Gleichberechtigung. Es ist nur wichtig, dass sie im Rahmen bleiben und keine fundamentalen Grenzen überschritten werden. So sind körperliche Machtkämpfe in Form von Gewalt grundsätzlich tabu. Auch wenn bewusste Manipulation im Spiel ist oder einer der Partner versucht, die eigenen Unzulänglichkeiten zu überspielen oder sich an denen des Partners zu erheben, ist Vorsicht geboten. Auch verbal sollte ein grundlegendes Maß an Respekt beibehalten werden. Dieses auszuloten ist Aufgabe der Anfangszeit einer Partnerschaft. Wenn Sie an den Anfang Ihrer Beziehung zurückdenken, wird Ihnen sicher auffallen, dass zunächst alles harmonisch verlief: Man war ausgesprochen nett und zuvorkommend mit dem anderen, Höflichkeit und Freundlichkeit waren oberste Gebote, bis sich zunächst liebevolle Neckereien einstellten, aus denen sich schließlich erste Meinungsverschiedenheiten und Reibereien ergaben.

Die Kennenlernphase gleicht dem ersten Taxieren eines Gegners im Ring - bevor man diesem einen ersten Stupser verpasst und schaut, was passiert. Die Machtkämpfe selbst hingegen sind vielleicht eher vergleichbar mit einem leidenschaftlichen Tanz als mit einem Kampf in der Arena: Zwei Schritte vor, drei zurück. Und umgekehrt. Würde einer der Tanzpartner stets nur vorwärts gehen, ohne je eine Drehung zu machen oder den Spieß umzudrehen, wäre der Tanz sehr schnell beendet und die Beziehung mit großer Wahrscheinlich und im wahrsten Sinne des Wortes "an die Wand gefahren". Bei gleichstarken Partnern und einem liebevollen Grundtenor im Machtverhalten, dürfte dies aber eigentlich nicht passieren, denn: Niemand möchte auf Dauer unterdrückt werden oder sich verbiegen lassen, aber ebenso langweilig kann es werden, einen Partner zu haben, der zu allem Ja und Amen sagt und sich einem unterordnet. Ein gewisses Maß an Machtkämpfen tut also der Beziehung durchaus gut.



Von Lea-Patricia Kurz