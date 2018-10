Männer und Frauen sind wie Katz' und Hund. Sie lieben sich, sie streiten sich und ticken vor allem grundverschieden. Wie sonst könnte man sich die ständigen Sticheleien der Geschlechter erklären oder die beinahe schon unheimlichen Erfolge von Comedians, die mit ihrem ewig gleichen Programm über die Unterschiede von Mann und Frau, durch die Lande ziehen?



Besonders Frauen können hitverdächtige Klagelieder singen über den Mann, das unbekannte Wesen: Dass er nur an das Eine denkt und nach dem Sex direkt einschläft, dass er über seine Emotionen meist nur dann spricht, wenn es um Formel 1 oder Fußball geht oder wehleidig und jammernd in kranken Laken dahinsiecht, wenn ihn ein Schnupfen gepackt hat. Die männliche Realität unterscheidet sich von der weiblichen Realität immens - obwohl wir alle Menschen sind und das gleiche Gehirn mit denselben Funktionsweisen haben.



Die amerikanische Neuropsychologin und Autorin Louann Brizendine ist Gründerin der ersten amerikanischen Klinik, die sich den geschlechtsspezifischen Unterschieden in Gehirn, Verhalten und bei den Hormonen verschrieben hat. Und ob weiblicher Forschungsdrang, persönliche Betroffenheit oder einfach Berufung - Brizendine hat das Rätsel gelöst. Denn nachdem sie sich in ihrem ersten Buch bereits mit dem weiblichen Gehirn auseinandergesetzt hat, lieferte sie mit seinem Nachfolger "Das männliche Gehirn" nun den fehlenden Teil des Ganzen.



Die Lösung liegt - wie so oft- in den Hormonen. Und zwar beginnt dies bereits im Mutterleib, wo die Hormone auf das noch ungeborene Kind einwirken, und typisch männliche oder weibliche Denkweisen aktivieren. Bereits acht Wochen nach der Befruchtung produzieren die winzigen, männlichen Hoden so viel Testosteron, dass es bereits auf das Gehirn einwirken und es grundlegend verändern kann. Es klingt unheimlich, aber neben Kultur und Erziehung, Konditionierung und eigenen Erfahrungen, sind es die Hormone, die das Leben eines Menschen fortwährend beeinflussen, ja sogar steuern.



Die Ergebnisse ihrer jahrzehntelangen Forschung räumen mit den wenigsten Vorurteilen auf, sondern rücken sie eher in ein richtiges Licht. Denn dass Männer beispielsweise fast immer an Sex denken, ist eine Tatsache - verantwortlich dafür ist das Volumen im Hypothalamus, das für den Sexualtrieb verantwortlich ist und zweieinhalb Mal größer ist, als bei einer Frau. Dennoch kann sich der Mann - genau wie die Frau - Hals über Kopf verlieben.



Besonders interessant ist die Wandlungsfähigkeit des männlichen Gehirns, das sich Lebenslage und Situationen anpasst. Ein Beispiel ist der Nachwuchs: Denn wo viele Frauen auch bei fremden Babys in eine Art euphorischen Trance-Zustand verfallen, bleibt der Mann meist gelassen. Handelt es sich aber um den eigenen Nachwuchs, ist er hingegen kaum wiederzuerkennen. Auch hier ist die Ursache wieder ein Hormon, beziehungsweise vielmehr die Kommunikation zwischen den Schwangerschaftshormonen der Frau und dem Hormonhaushalt des Mannes. Ist sie schwanger, sondert sie Pheromone über Haut und Schweißdrüsen ab, auf die der Mann dann reagiert. Es kann dabei sogar zu so genannten "Parallelschwangerschaften" kommen, die zu Morgenübelkeit, Stimmungsschwankungen und Gewichtszunahme beim Mann führen.



Anhand zahlreicher Beispiele aus dem Alltag und dem Verlauf eines menschlichen Lebens schildert Louann Brizendine die Unterschiede zwischen Männern und Frauen - und trägt damit sicher maßgeblich zum Verständnis zwischen den Geschlechtern bei. Das wichtigste Vorurteile stellt die Autorin jedoch gleich zu Beginn richtig: Männer haben kein "Gehirn unter der Gürtellinie" sondern vielmehr sei es "eine kleine, feine Problemlösungsmaschine".

Von Lea-Patricia Kurz