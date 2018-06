Vorbereiten kann man sich auf so eine Situation nicht: Jahrelang kennen Sie Ihren Mann schon - zumindest dachten Sie das - haben viel zusammen erlebt, sind durch dick und dünn gegangen und haben vielleicht sogar gemeinsame Kinder - und dann erfahren Sie, dass er auf Männer steht. Das ist erst einmal ein Schock! Doch wie kann man damit umgehen?



Pauschale Ratschläge gibt es dafür nicht. Dazu ist so eine Situation zu persönlich und individuell, denn immerhin stellen sich eine Menge Fragen: Ist er wirklich rein homosexuell oder liebt er sowohl Männer als auch Frauen? Und hat er selbst es immer gewusst und nur vor sich selbst verleugnet oder Ihnen all die Jahre etwas vorgemacht? Hat er Sie tatsächlich betrogen oder Ihnen nur seine Neigung gebeichtet? Will er die Beziehung beenden oder sucht (der Kinder zuliebe) nach einem - vielleicht faulen - Kompromiss. Wie soll es weitergehen?



Natürlich ist die erste Reaktion oft: "Das geht überhaupt nicht!" Doch bevor Sie Dinge aus Prinzip übers Knie brechen, sollten Sie zunächst versuchen, zur Ruhe zu kommen und den ersten Schock zu überwinden. Vielleicht ziehen Sie ein paar Tage zu einer Freundin oder bitten ihn, vorübergehend auszuziehen. Mit ein bisschen Abstand lässt sich klarer denken. Und dann versuchen Sie, Antworten auf die oben genannten Fragen zu bekommen und herauszufinden, ob es sich um einen Betrug handelt, und wenn ja auf welcher Ebene: Körperlich oder emotional? Das macht keinen Unterschied, werden Sie sagen? Vielleicht aber doch. Denn immerhin ist Eifersucht ein aus dem Ego resultierendes Gefühl. Es ist die Vergleichbarkeit, die der Mensch scheut. Er möchte eine gewisse Sicherheit und sich nicht ständig messen müssen. Und genau da liegt der Knackpunkt, denn dieser Fall liegt anders: Es ist keine Frau, die vielleicht jünger oder schöner oder sonst wie besser ist als Sie. Es ist ein Mann, um den es geht - entweder ein spezieller Mann oder aber der Mann an sich. Die eine wird das als Vorteil sehen, weil ein Mann nicht als wirkliche Konkurrenz wahrgenommen wird - die andere als Nachteil, weil sie sich in ihrer Weiblichkeit an sich missachtet fühlt.



Und genau darum geht es: Geben Sie sich - je nachdem, welche Antworten Sie bekommen haben - die Möglichkeit herauszufinden, worum es Ihnen wirklich geht: Ist es nur verletzter Stolz oder ein Bruch Ihrer Werte? Ist tatsächlich Ihr Vertrauen missbraucht worden oder hat er Ihnen "nur" gebeichtet, dass er (auch) auf Männer steht. Denn gerade in Situationen, die auch in unserem Umfeld nicht häufig vorkommen oder die man lieber beschönigt, weil die Wahrheit zu unangenehm ist, neigen wir zu Kurzschlussreaktionen.



Ganz wichtig ist jedoch, dass Sie sich Beistand holen: In Form einer engen Freundin, einer Verwandten oder aber bei einem professionellen Therapeuten. Finden Sie heraus, wo Sie sich in dieser Situation sehen und ob Sie die Bereitschaft haben, etwas zu kitten oder nicht. Geben Sie sich die Möglichkeit zu einer individuellen Lösung - Ihnen selbst zuliebe. Und falls es nichts zu kitten gibt, weil Ihr Mann nicht oder nicht mehr auf Frauen steht oder Sie es nicht mit sich und Ihren Werten vereinen können, scheint eine Trennung unabdingbar. Und dann ist es gut, wenn Sie nicht allein sind.



Von Lea-Patricia Kurz