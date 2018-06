Wenn Freunde zusammensitzen und trinken, wird es schnell mal persönlich. Man diskutiert den letzten Streit mit der Liebsten, fragt wie es den Freunden mit der neuen Liebe geht oder tauscht sich darüber aus, wie andere mit den Macken und Eskapaden Ihres Herzblatts umgehen. Und da man gerade schon mal dabei ist und der Alkohol auch schon geflossen ist, kann man ja auch noch mal schnell unter die Bettdecke der Freunde schauen. Schnell stellt sich da die Frage: Wie viel Offenheit mit der eigenen partnerschaftlichen Sexualität ist erlaubt?



Liebe ist eine der größten Intimitäten, zu denen der Mensch fähig ist. Er gibt sich mit all seinen Facetten einem Menschen hin und vertraut ihm Herz, Seele und Körper an. Eine Partnerschaft zu führen, bedeutet sich anzuvertrauen - denn wo andere Menschen nur einen Teil des Ganzen kennen, kennt der Partner einen eben in der gesamten Nacktheit - und zwar wortwörtlich. Wenn man dann mitbekommt, dass die eigenen körperlichen Geheimnisse bereits woanders die Runde machen, kann sich das wie Hochverrat anfühlen.



Umso wichtiger, dass Sie in Ihrer Beziehung möglichst zu Anfang klären, wie offen Ihr Partner damit umgeht, worüber Sie mit anderen sprechen dürfen und was Ihnen selbst unangenehm wäre. Die Grenzen der Toleranz sind hier nämlich sehr verschieden. Eine Umfrage der Apothekenumschau offenbarte unlängst, dass über 41 Prozent der Befragten einen hohen Anspruch an Diskretion haben, wenn es um ein Thema wie Sexualität in der Partnerschaft geht. Die Chance, daneben zu liegen, ist also sehr hoch.



Natürlich lässt sich immer argumentieren, dass der beste Freund oder die beste Freundin eine Ausnahme sind. Immerhin kannte man diese Menschen in den meisten Fällen schon vor der Beziehung und er oder sie ist ja absolut vertrauenswürdig. Das mag sicher alles richtig sein, doch sollten Sie nie vergessen, dass es Ihr bester Freund ist - und nicht der Ihrer Partnerin. Aber es ist ihr Körper über den Sie sprechen und mit Ihrer Indiskretion zwingen Sie Ihre Partnerin Ihrem besten Freund ebenfalls zu vertrauen - ob sie will oder nicht.



Ein ebenfalls nicht zu verachtendes Argument für Diskretion, ist das Verhältnis zwischen Ihrem Partner und Ihren Freunden. Stellen Sie sich vor, Sie hätten beim letzten Frauenabend ausgiebig über sein bestes Stück gesprochen, warum er Probleme mit dem Durchhaltevermögen hat und wie man da nachhelfen kann. Glauben Sie Ihre Freundinnen können Ihrem Partner noch ungezwungen in die Augen schauen? Sie sind Ihrem Partner sogar in gewisser Weise überlegen - denn sie wissen mehr über ihn als er über sie. Eine Ungleichheit stellt sich ein - und Intimität füllt einen Raum, der eigentlich rein freundschaftlich sein sollte.



Sie fallen mit zu viel Offenheit also nicht nur Ihrem Partner in den Rücken, sondern tun auch Ihren Freunden keinen Gefallen. Denn was erzählt und ausgeplaudert ist, lässt sich nicht mehr zurücknehmen - und macht im schlimmsten Fall die Runde in der Clique. Denn nicht jeder ist in der Lage, ein Geheimnis für sich zu behalten. Die nächste lockere (Trink-)Runde kommt bestimmt. Und ein Geheimnis, das ein Paar Lippen verlassen hat, verlässt auch ein zweites.

Im Zweifel sollten Sie also lieber zu wenig erzählen als zu viel. Intimität ist eine Sache zwischen zwei Liebenden - und vor allem eine Frage von Respekt und Achtung gegenüber Ihrem Partner! Ein Gentleman genießt - und schweigt … Und das gilt auch für sein weibliches Pendant!



Von Lea-Patricia Kurz