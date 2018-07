Speed-Dating war eine erste Form des beschleunigten Kennenlernens. Dabei werden gleich viele Single-Männer und -Frauen eingeladen, die sich dann jeweils zu zweit gegenüber an einem Tisch sitzen. Innerhalb eines begrenzten Zeitfensters - meist nur wenige Minuten - haben diese beiden dann Zeit, wichtige Eckdaten abzufragen, den anderen kurz visuell zu scannen und dann ertönt auch schon ein Gong oder eine Glocke, und die Männer und Frauen rotieren gegenläufig im Kreis zum nächsten Tisch mit der nächsten potentiellen großen Liebe. So spricht jede Teilnehmerin mit jedem Teilnehmer und am Ende wird über einen Fragebogen ausgewertet, ob beiderseitiges Interesse daran besteht, sich wiederzusehen oder eben nicht. Von einem wirklichen Kennenlernen lässt sich dabei natürlich nicht sprechen, aber hier herrscht wohl das Prinzip des ersten Eindrucks vor.



Eine abgewandelte Form des Speed-Datings ist nun das "Speed-Hating". Alle Regeln sind gleich, nur geht es hier darum, dass man sich vier Minuten lang gemeinsam aufregt: Über das Wetter, die Politik, über Leute, die in der Bahn laut telefonieren oder ihr Kaugummi auf die Straße spucken. Darüber, dass man keine Katzen mag oder nur Hunde, keine Babys, aber Kleinkinder oder dass die Bahn immer Verspätung hat und Unpünktlichkeit generell ein No-Go ist.



Ein merkwürdiges Unterfangen, die Begegnung gleich mit negativen Emotionen zu beginnen. Aber genau das ist wohl auch die Idee dahinter. Denn angeblich verbindet ein gemeinsamer Feind zwei Menschen mehr und tiefer, als ein gemeinsamer Freund. Außerdem geht mit der Aufregung über ein Thema eine emotionale Erregung einher, die leicht auf den Partner übertragen werden kann.



Doch zeigt gerade der letzte Aspekt, dass Speed-Hating nicht wirklich tiefgehend sein kann. Denn mit der Aufregung geht auch die Erregung wieder flöten und erst dann zeigt sich natürlich, ob es überhaupt gewisse Grundgemeinsamkeiten gibt, auf die sich ein Kennenlernen stützen könnte. Immerhin bestätigt auch die Statistik die üblichen Klischee über Männer und Frauen: Es kommt zunächst hauptsächlich auf Äußerlichkeiten an. Männer wollen bei einem Speed-Dating - und so auch bei Speed-Hating - jede Frau wieder sehen, die halbwegs attraktiv ist. Und das Katz- und Maus-Spiel wird erwidert: Je attraktiver die Frau ist, desto wählerischer ist sie und desto seltener will sie einen Mann wieder sehen.



Ob daraus also wirklich die große Liebe entstehen kann? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Denn letztlich sind alle Formen des "schnellen Dates" nichts weiter als das, was tatsächlich auch im richtigen Leben geschieht: Zwei Wege kreuzen sich irgendwo für wenige Augenblicke, es werden ein paar Worte gewechselt - zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt, beim Fragen nach dem richtigen Weg oder in einem Geschäft - und das Gehirn entscheidet blitzartig, ob Interesse besteht oder nicht. Ein biochemischer Scan sozusagen.



Das einzig Befremdliche an dieser Form des Datens ist der Waren- und Fließbandcharakter und das gemeinsame Ablästern und Aufregen. Doch blickt man auf die Tatsache, dass das jeweilige Gegenüber sich ja ebenfalls freiweillig für diese Form des Kennenlernens entschieden hat, so hat man zumindest die erste Gemeinsamkeit gefunden. Die Chancen stehen also wohl genauso hoch, beim Speed-Hating die große Liebe zu treffen, wie in einem ICE, in dem die Klimaanlage ausgefallen ist. Nur sitzt man da wenigstens schon mal gemeinsam im selben Boot… äh, Zug.



Von Lea-Patricia Kurz