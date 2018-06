Fangen wir beim Äußeren an: Es gibt wohl nur wenige, die unbedacht, in löchrigen Klamotten und mit den Schweißflecken eines langen Arbeitstages zu einem Date gehen. Sich ein wenig in Schale zu schmeißen, noch mal zum Friseur zu gehen und sich aufzuhübschen, ist auch ein Zeichen von Respekt gegenüber dem anderen. Sie signalisieren somit, dass dieses Date - und damit der Mensch - Ihnen wichtig ist und einen Wert für Sie hat, der Ihnen die Mühe wert ist. Und das macht Eindruck!



Doch vom guten Eindruck zum Be-eindrucken ist es nur ein Katzensprung. Und so poliert der eine oder andere auch an anderen Seiten herum: Da wird noch einmal schnell ein Crash-Kurs im Tanzen gemacht oder der Knigge studiert und ganz Eifrige lesen noch einmal die Tageszeitungen der letzten Woche quer. Aber wo ist da die Grenze?



Sicher, es ist bestimmt nicht verkehrt, wenn man sich zu benehmen und eine flotte Sohle auf das gesellschaftliche Parkett zu legen weiß - aber eben auch fernab eines Dates. Versuchen Sie nicht, um jeden Preis Eindruck zu schinden. Und der Preis wäre in diesem Fall Ihre Authentizität.



Ein Beispiel: Wenn Sie sich im bisherigen E-Mail-Austausch und am Telefon als tollpatschigen Chaoten präsentiert haben - weil Sie dieser nun mal sind - dann ist es sicher ein Zeichen von Bemühen, wenn Sie beim gemeinsamen Essen versuchen, die Gabel nicht ins Essen fallen zu lassen oder das Wasserglas nicht umzustoßen. Wenn Sie aber keine Ahnung von Philosophie haben, Ihr Date aber leider auf diesem Gebiet promoviert hat, dann sieht die Sache schon anders aus: Hier können Sie sich ganz schnell auf Glatteis begeben, wenn Sie sich vor dem Date "einlesen" und versuchen ebenfalls wissend zu wirken, indem Sie mit großen Theorien jonglieren. Sie wirken dann wahrscheinlich einfach nur lächerlich.

Auch die Idee, die Angebetete in einem geliehenen Sportwagen abzuholen und vielleicht sogar noch vorzugeben, es sei der eigene, geht spätestens dann nach hinten los, wenn Sie sich noch weitere Male mit ihr treffen. Hat sie (oder auch er) sich aber schon immer gewünscht, mal in einem Ferrari zu fahren, und Sie wissen von diesem Traum, kann die Idee schon wieder etwas für sich haben.



Der Unterschied liegt auf der Hand: Dinge zu tun, die einem nicht liegen oder den eigenen Charakter nicht ausmachen, ist nur dann sinnvoll und gut, wenn dahinter eine Geste oder eine Botschaft steckt, die der andere auch versteht und als Bemühen und Respekt interpretiert. Geht es aber nur darum, einen Status zu symbolisieren oder Interessen zu heucheln, den oder die sie gar nicht haben, dann tun Sie gut daran, die Finger davon zu lassen. Denn was würden Sie selbst denken, wenn eine riesige Lücke klafft zwischen dem Bild, das Ihr Gegenüber Ihnen vor dem Date von sich gezeichnet hat und dem, wie er sich währenddessen zeigt?



Denn eigentlich ist die Formel ganz einfach: Was beim Äußeren gilt, gilt auch für den Rest. Denn Sie gehen ja auch nicht zum Schönheitschirurgen bevor Sie sich mit jemandem verabreden, oder?



