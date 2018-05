Von der Wüste bis zum tiefblauen Titicacasee, von den schneebedeckten Anden bis zu den wilden Küsten am Pazifik, in Peru gibt es unendlich viel zu entdecken. Und immer wieder taucht man ein in die magische Welt der Inka, dem einst mächtigsten Indianervolk Mittel- und Südamerikas. Die steinerne Zeugnisse der sagenhaften Hochkultur sind überall, ob in Caral, der älteste Stadt Amerikas, oder hoch oben in Machu Picchu, der mystischen Inka-Stadt, die zu den sieben neuen Weltwundern gehört.

Zitadelle Machu Picchu © Janine Costa

Doch auch Perus Städte faszinieren durch ihre Vielfalt und Lebendigkeit. Cusco, die ehemalige Hauptstadt des Inkareiches, bedeutet "Nabel der Welt". Mit jedem Schritt kann man hier archäologische Stätten bewundern und in den benachbarten Dörfern erfahren, wie die Traditionen der Vorfahren bis heute gelebt werden.

Die Hauptstadt Lima beeindruckt mit dem historischen Zentrum im Kolonialstil, das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, und den fantastischen Stränden, die nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt sind. Doch die Stadt ist nicht nur altehrwürdig, sie ist zugleich auch modern, sie spürt Trends nicht nur auf, sondern setzt sie. Die neueste Entwicklung wird als peruanische Food-Revolution bezeichnet: Lima ist zum Feinschmecker-Paradies geworden und zieht alle an, die sich für gutes Essen interessieren und am Puls der Zeit sein wollen. Peru ist nicht nur das Land der verborgenen Schätze, es ist ein Rohdiamant, der in unzähligen Farben funkelt und dazu einlädt, neu entdeckt zu werden.