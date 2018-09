Das französisch-kubanische Zwillingsduo Ibeyi © Amber Mahoney

Rauch schwebt in der Luft. Die Lichter des dunklen Konzertsaals leuchten schwach. Gesang durchdringt den Raum und alle anderen Geräusche verstummen. Zwei Frauen betreten andächtig die Bühne. Jede zündet eine Kerze an. "Welcome to my earth", mit dieser Zeile aus dem Song Ghosts begrüßt Lisa-Kaindé Díaz das Publikum im Hamburger Mojo Club. Sie wirkt elegant im schlichten schwarzen Kleid, um den Hals eine Holzperlenkette. Ihre Zwillingsschwester Naomi lässt sich auf einer Cajón nieder. Ihre langen dunklen Haare fallen lockig über die Schultern. Sie blickt konzentriert, während sie das melodische Klavierspiel von Lisa-Kaindé mit ihren Beats vorantreibt. Immer wieder stimmt sie in den klaren Gesang ihrer Schwester ein, eine Nuance tiefer, ein bisschen rauer.



Fast drei Jahre ist der Auftritt im Mojo her, schon 2014 waren die Zwillinge zum ersten Mal auf dem Reeperbahn Festival zu Gast. Seitdem hat die außergewöhn­liche musikalische Mischung der Schwestern sie auch außerhalb der Musikszene bekannt gemacht. Auf dem neuen Album "Ash" gibt Chilly Gonzales ein Gastspiel am Klavier, Kamasi Washington am Saxophon. Die Musik weckt etliche Assoziationen, von R’n’B über Jazz, Soul, Synthie-Sounds und Hip-Hop bis Elektro. Auf "Ash" experimentieren Ibeyi vermehrt mit elektronischen Beats und Auto-Tune. Bei all dem durchzieht die Arbeit der Künst­lerinnen eine spirituelle Note, die sich vor allem aus den Yoruba-Gesängen speist, die sie polyphon und energiegeladen zwischen englische, spanische oder französische Lyrics flechten. Yoruba ist ein westafrikanisches Volk, deren Sprache zur Zeit des Sklavenhandels nach Kuba kam. Die Zwillinge erbten die Tradition von ihren Eltern und lernten die traditionellen Gesänge ihrer Vorfahren im Chor. "Yoruba steckt in unseren Adern, es ist ein Teil von uns", sagt Lisa-Kaindé. Auch der Bandname ist Yoruba, Ibeyi bedeutet "Zwilling".



Aufgewachsen sind die heute 23-Jährigen im Transit zwischen Havanna und Paris – ihr Vater stammt aus Kuba, die Mutter aus Frankreich. "Wir würden nicht dieselbe Musik machen, wären wir nur kubanisch", sagt Lisa-Kaindé, "Frankreich war unser Tor zur Musik. Wir hatten Zugang zu YouTube, zu Ausstellungen, zu Kunst und Kultur." Von klein auf begleiteten sie Vater Miguel Angá Díaz auf seinen Shows – ein virtuoser Perkussionist, der mit Größen wie dem Buena Vista Social Club spielte. Er verstarb an einem Herzinfarkt, als die Schwestern elf waren. Damals begann Naomi Cajón zu spielen und Lisa-Kaindé eigene Texte zu schreiben.

Während sich das Debütalbum der Band mit Vergangenheit, Herkunft und Verlust beschäftigt, ist "Ash" ein Bote seiner Zeit. Es geht um Rassismus, Unterdrückung und Ungerechtigkeit. "Als das Album entstand, waren wir niedergeschlagen von den Entwicklungen in der Welt. Trotzdem wollen wir Hoffnung weitergeben. Wir wollen das Gefühl vermitteln, dass jeder die Macht hat, etwas in der Welt zu verändern. Mit unseren Shows wollen wir das Publikum dazu animieren, über diese Themen zu diskutieren", sagt Lisa-Kaindé.



Kontemplativ geht es bei den Konzerten von Ibeyi deshalb aber keineswegs zu. Ihre Auftritte sind mitreißend, es wird gesungen und getanzt bis zur Ekstase. Am Stil des Live-Auftritts dürfte sich auch in der Elbphilharmonie wenig ändern: "Wir werden das Publikum in Hamburg einfach fragen, ob sie nicht aufstehen wollen."





Text Janne Görlach

Infobox ANCHOR 2018 - Ibeyi Tipp Frankreich ist in diesem Jahr Länderpartner des Reeperbahn Festivals. Weitere französische Acts im Programm: Her, Nina Attal, Agar Agar, L’Impératrice, Bon Voyage Organisation, Theo Lawrence & The Hearts, Lysistrata uvm. Ibeyi sind im Rahmen des Reeperbahn Festivals am Freitag den 21.09.2018 um 20:00 Uhr in der Elbphilharmonie zu sehen. reeperbahnfestival.com







Zurück zur Übersicht