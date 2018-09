Morcheeba: Skye Edwards und Ross Godfrey © Nicole Vizioli

Manche Konzerte bleiben oberflächlich, bei anderen gerät man in einen magischen Sog. Wann fliegen aus deiner Erfahrung zwischen Künstler und Publikum die Funken?

Ich versuche, mit so vielen Leuten wie möglich Blickkontakt herzustellen. Ich singe sie richtig an – und ich liebe das Gefühl, wenn sie merken, dass sich unsere Blicke treffen. Es ist großartig, wenn du siehst, wie das Publikum mitsingt und sich bewegt. Die Fans können dich wirklich beflügeln. Du kannst gar nicht anders, als gut zu spielen und ihre Liebe zu spiegeln.

Aus der Besucherperspektive: Welche Konzert­erlebnisse haben dich geprägt?

Die schönsten Erinnerungen habe ich an Konzerte, die ich in den letzten Jahren mit meiner Tochter besucht habe. Sie ist zwanzig und hat mir Bands wie Daughter, Kelela und The XX gezeigt. Ich finde die Stimmen von Romy und Oliver fantastisch zusammen mit der Produk­tion von Jamie XX. Die Show war Wahnsinn!

Kannst du dich noch an deine ersten Live-Erfahrungen erinnern?

Mein erster Auftritt mit Morcheeba war am 1. April 1996 im Londoner Jazz Café – der Tag, an dem auch unser Debütalbum erschien. Ich war so nervös! Also trank ich Baldrianwurzel zur Beruhigung. So viel, dass es mich total schläfrig machte – und vor lauter Angst, den Text zu vergessen, wurde ich noch nervöser. Mein erster Sohn wurde noch gestillt, aber wegen der Medizin konnte ich ihn nicht füttern. Kurz vor dem Auftritt waren meine Brüste voll und schmerzten. Ich musste die Milch direkt vor dem Gig in die Toilette pumpen. Als ich auf die Bühne ging, rief mein bester Kumpel "Scharfe Titten, Skye!". Am selben Abend wurde dann auch noch mein Auto gestohlen. Ein einziger Aprilscherz!

Vor deiner Rückkehr zu Morcheeba standest du zwischen 2003 und 2009 häufig solo auf der ­Bühne. Wie hat sich deine Live-Performance im Lauf der Zeit verändert?

Ich bin definitiv selbstbewusster und gelassener auf der Bühne. Vor der Show bin ich immer noch nervös, aber nach der ersten Strophe bin ich drin. Ich liebe es, mich für die Auftritte aufzubrezeln. Ich bezeichne mich selbst als Entertainerin und glaube, dass meine Fans den Aufwand wertschätzen – selbst, wenn ich mir auf den Stilettos das Genick breche. Ohne Fleiß kein Preis, Schätzchen!

Es heißt oft, bei Newcomern müsse "das Gesamtpaket" stimmen. Womit gewinnt dich ein Künstler auf jeden Fall?

Es kann jemand mit einer einzigartigen Stimme sein. Oder jemand, der berührende Lyrics oder eine herzzerreißende Melodie präsentiert und dabei nur zwei Akkorde auf dem Klavier spielt. Ich werde es erkennen, wenn ich es sehe und fühle.

Nach mehr als zwanzig Bühnenjahren: Welchen guten Rat kannst du jungen Talenten geben?



Geh da raus und mach es! Wenn du gerade erst anfängst, geh zu Open-Mic-Abenden oder Jam Sessions, sammle Auftrittspraxis und spiel. Es passiert nicht von allein. Du musst Arbeit hineinstecken, um etwas zurück­zubekommen.

In diesem Jahr teilst du dir die Jury-Bank beim ANCHOR mit Linda Perry, Jason Bentley und Tony Visconti. Auf wessen Einschätzungen bist du ­besonders gespannt?

Ich find’s toll, Jason wiederzusehen – wir haben uns ein paar Mal getroffen. Linda habe ich immer aus der Ferne bewundert. Vor ein paar Jahren sah ich sie dann in einem Sushi-Restaurant in Los Angeles, aber war zu schüchtern, mich vorzustellen. Und wow, Mr. Visconti ist eine Legende! Es ist wirklich eine Ehre, Teil dieser Jury zu sein. Ich freue mich sehr darauf, die Gedanken jedes Einzelnen zu hören.





