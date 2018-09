© Klaus Voormann

Jimmy Giuffre – The Jimmy Giuffre 3 (1957)

Die ersten Cover habe ich für mich gezeichnet – quasi als selbst auferlegte Mission. 1958, ich war Student an der Hamburger Meisterschule für Gestaltung und hatte meine erste Freundin. Immer, wenn sie bei mir war, legten wir eine Platte des Jazzkomponisten Jimmy Giuffre auf. Er spielte Klarinette und Saxofon, die Geschehnisse drum herum sind mir aber besser in Erinnerung. Jedenfalls habe ich für The Jimmy Giuffre 3 ein eigenes Cover entwickelt, es aber nie veröffentlicht. Die Schrift ist selbst entworfen und handgemalt – Computer gab’s ja noch nicht. Ich bin heute jedes Mal sehr stolz, wenn ich das angucke.

Bee Gees – Idea (1968)

Nach dem Erfolg von Revolver 1966 wollten viele ­Künstler Plattencover in ähnlichem Stil. 1967 beauftragte mich Robert Stigwood von NEMS Enterprises, Manager der Bee Gees, die zweite LP der Band zu gestalten. Ich entwarf ein Porträt, das aussieht wie ein realistisches Gesicht – dabei ist es aus denen der Mitglieder zusammengesetzt. Also zum Beispiel das Kinn des Schlagzeugers, die Nase des Bassisten und so weiter. Später ersetzte man mein Cover durch das Foto einer Glühbirne, auf deren Fassung die fünf Musiker abgebildet sind. Kurz nach Fertigstellung von Idea verließen zwei Mitglieder die Band.

The Beatles – Anthology (1995 / 1996)

Neil Aspinall, Chef von Apple Records, sagte zu mir: "Wir bringen ein vierteiliges Sammelalbum raus, die Cover sollen zehn Jahre Bandgeschichte abbilden. Wir fragen insgesamt sieben Künstler an." Ein Wettbewerb! Erst wollte ich auf Jahreszeiten gehen, dann wurde die Anzahl der CDs aber auf drei reduziert und der Ansatz fiel flach. Letztlich machte eine Idee das Rennen, die ich dann gemeinsam mit meinem Freund, dem Illustrator Alfons Kiefer, in mehr als 1.000 Arbeitsstunden umsetzte: drei Gemälde, die aussehen wie mehrfach überpappte Plakatwände. Zusammengesetzt ergeben sie ein Querformat, das die Lebensschritte der Beatles widerspiegelt.

Turbonegro – Scandinavian Leather (2003)

Eines Tages rief mich ein Manager an und fragte, ob ich das Cover für die neue Platte von Turbonegro machen möchte. Ich fragte: "Was ist das?" – und er: "Eine Death-Punk-Band!". Erst war ich unsicher, aber dann nahm einer der Musiker Kontakt zu mir auf und redete mir gut zu. Also habe ich mehrere Skizzen erstellt, zum Beispiel einen Totenkopf mit Goldzahn, bevor ich auf das uralte Symbol der Schlange kam, die sich selbst frisst. Abgeliefert habe ich dann eine Kombination aus beidem. Das Motiv ist in der Szene mittlerweile sehr verbreitet, es wird auf Schuhe und Shirts gedruckt, manch einer trägt es sogar als Tattoo. Ein gutes Gefühl!

Gaby Moreno & Van Dyke Parks – ¡Spangled! ­(voraussichtlich 2018)

Van Dyke Parks ist ein begnadeter Musiker und lieber Freund. Das neue Album ¡Spangled! hat er gemeinsam mit Gaby Moreno kreiert. Gaby ist eine fantastische Künstlerin aus Guatemala. Die LP führt musikalisch von New Orleans über Costa Rica bis nach Uruguay, gesungen wird jeweils in Landessprache. Das Konzept ist inspiriert von den beliebten panamerikanischen Rundreisen um 1950: Damals gab es diese Flugboote, die überall auf dem Wasser landen konnten. Auf dem Cover wollte ich also Urlaubsstimmung rüberbringen, etwas klischeehaft natürlich. Die Punkte auf der Landkarte markieren, wo die Platte überall Halt macht.





